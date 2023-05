#terremoto #Japan #Japon #地震 #石川県 #earthquake



Mis condolencias a la gente del aérea de #Ishikawa, que han sido azotados por un terremoto de categoría 6...

I want to give my condolences to the people of Ishikawa area, that have suffered a category 6 earthquake...

💧 pic.twitter.com/F0otQylGMJ