La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 911 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 22 de agosto 2024, Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar central nuclear en Kursk.

En el frente de batalla, el Ministerio de Defensa de Rusia difundió este jueves un video en el que se observa como un cazabombardero ruso Su-34 atacó por la noche a tropas ucranianas y su equipo blindado en una zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk.

El comunicado de la cartera de Defensa asegura que el avión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas usó bombas aéreas modernizadas FAB-500, con un módulo universal de descenso planeado y de corrección, de media tonelada cada una.

Al asegurarse de la destrucción de los objetivos fortificados, el cazabombardero regresó al aeródromo de salida.

🇷🇺 Un Su-34 ruso arroja bombas de 500 kg sobre posiciones de Ucraniahttps://t.co/MLR5ERMcXK pic.twitter.com/6Erxuo6J8v — RT en Español (@ActualidadRT) August 22, 2024

Rusia detiene a 3 agentes de inteligencia ucranianos en Crimea

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) informó este jueves que detuvo a tres agentes de la Inteligencia ucraniana que planificaron y participaron en actos de sabotaje en Crimea y que, además, recopilaron datos sobre las Fuerzas Armadas de Rusia.

De acuerdo con el comunicado, uno de ellos es un ciudadano ruso que fabricó un artefacto explosivo improvisado utilizado para minar un gasoducto en Crimea en julio de 2024.

Los otros dos —un ruso y un moldavo— recopilaron información sobre el despliegue de sistemas de defensa aérea, la ubicación de instalaciones militares y los lugares de residencia de altos cargos militares, entre otros datos.

Basándose en información proporcionada por el ciudadano moldavo, los agentes rusos encontraron un escondite con un dispositivo explosivo que debía utilizarse para hacer explotar una estación de bombeo de agua.

Instalan refugios de hormigón en la capital de Kursk y la ciudad nuclear de Kurchátov

Las autoridades rusas de Kursk, escenario de una incursión fronteriza ucraniana, comenzaron hoy a instalar refugios de hormigón en la homónima capital regional y anunciaron iguales planes para la ciudad nuclear de Kurchátov.

Según informó en Telegram Alexéi Smirnov, gobernador interino, el jueves empezó la construcción en los principales lugares de concentración de población, como plazas públicas.

También se instalarán esos refugios junto a las principales paradas de autobús de Kursk, ciudad de menos de medio millón de habitantes.

Smirnov precisó que ya se han elegido los lugares para erigir refugios en la localidad de Zhelesnogorsk, que no llega a los 100 mil habitantes.

Además, en breve se anunciará el número de refugios que se construirán en la localidad de Kurchátov, conocida por acoger en sus inmediaciones la central nuclear de Kursk.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó hoy la región vecina de Sumi, desde la que repasó la marcha de la operación militar en Kursk, donde las tropas ucranianas habrían conquistado una nueva localidad.

Rusia, que no sólo no ha podido expulsar a las tropas enemigas, sino que no ha dejado de perder terreno desde el 6 de agosto, ha creado tres nuevas agrupaciones militares para proteger la frontera.

Foto de archivo de un edificio dañado por ataques ucranianos en la región de Kursk, Rusia. EFE/EPA/STRINGER (STRINGER / EFE)

Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar central nuclear en Kursk

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó este jueves a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk, durante una reunión con el Gobierno sobre la situación en esa región invadida parcialmente por fuerzas ucranianas.

“El enemigo intentó atacar hoy por la noche la planta nuclear. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ya ha sido informado” Vladimir Putin durante un encuentro transmitido por la televisión

Putin, cuyo ejército controla en territorio ucraniano la planta de Zaporiyia, la mayor de Europa, destacó que el OIEA prometió enviar a sus especialistas a Kursk para “valorar la situación”.

El director del OIEA, Rafael Grossi, viajará la próxima semana a la región fronteriza rusa, informaron hoy fuentes oficiales rusas.

Durante la reunión, el jefe del Kremlin preguntó al gobernador de Kursk, Alexéi Smirnov, sobre la situación en torno a la planta.

“La situación es estable, bajo control. Todos trabajan con normalidad”, le respondió.

El director general de Rosatom, la agencia nuclear rusa, Alexéi Lijachov, alertó la semana pasada a Grossi del peligro de ataques ucranianos contra las plantas nucleares de Zaporiyia y Kursk, donde la situación se ha agravado “considerablemente”.

Lijachov aseguró que la situación es especialmente tensa en Kurchatov, ciudad que acoge la planta atómica de Kursk y donde todos los días “se activan las alarmas aéreas entre 10 y 12 veces”.