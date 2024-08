El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos prepara una estrategia nuclear en respuesta a las amenazas que podrían representar Rusia y China, países que podrían incrementar sus arsenales armamentísticos en la próxima década; esto pese a que Biden ha defendido a lo largo de su carrera la no proliferación nuclear.

Según información de The New York Times, la estrategia nuclear de Joe Biden forma parte de un documento clasificado del cual no existen copias electrónicas, sino apenas “un pequeño número de copias impresas que fueron distribuidas a unos pocos funcionarios de seguridad nacional y altos mandos del Pentágono”.

Sin embargo, en discursos recientes, dos altos funcionarios gubernamentales hicieron referencia al documento titulado como “Nuclear Employment Guidance”. En ese sentido, esto fue lo que dijo Vipin Narang, estratega nuclear del MIT, quien prestó sus servicios en el Pentágono:

“El presidente emitió recientemente directrices actualizadas sobre el empleo de armas nucleares para tener en cuenta a múltiples adversarios con armas nucleares (...) “Y en particular, el significativo aumento del tamaño y la diversidad (del arsenal chino)" Vipin Narang

El estratega nuclear explicó que insistió en “la necesidad de disuadir simultáneamente a Rusia, la República Popular China (RPC) y Corea del Norte”.

Estrategia nuclear de Joe Biden: Estados Unidos estima que China superará su arsenal nuclear en 2030

En relación a la estrategia nuclear de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos estima que China superará su arsenal nuclear en 2030 con un aumento a mil ojivas, (aproximadamente la misma cantidad que Estados Unidos y Rusia han desplegado), y a mil 500 ojivas en 2035.

Según The New York Times, el cambio de enfoque se da debido a una creciente alianza entre Rusia y China, así como por las armas convencionales que Corea del Norte e Irán están suministrando a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania.

De acuerdo con un documento no clasificado proporcionado al Congreso en 2020 durante el gobierno de Donald Trump, China fue mencionada en la última orientación nuclear. Desde entonces, no hubo un cambio en cuanto a la Orientación Nuclear de Estados Unidos.

Estrategia nuclear de Joe Biden: “Esto no debe tomarse a la ligera ni superficialmente”, dice el presidente de Estados Unidos

En torno al documento sobre la estrategia nuclear de Joe Biden, cabe recordar una declaración del presidente de Estados Unidos durante una reunión con periodistas en junio de 2024, en la cual afirmó que el aumento en el arsenal de Rusia amenaza la soberanía de Estados Unidos, según consignó la agencia Reuters.

“Por alguna razón, Occidente cree que Rusia nunca las usará (...) Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos que podemos utilizar todos los medios a nuestra disposición. Esto no debe tomarse a la ligera ni superficialmente” Joe Biden

Por su parte, Richard N. Haass, un alto exfuncionario del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de presidentes republicanos, dijo lo siguiente durante una entrevista: