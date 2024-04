Ana Estrada Ugalde fue la primera persona en Perú en conseguir el derecho a una muerte digna, se sometió a una eutanasia el domingo 21 de abril.

Este es el primer caso de este tipo en el país de América Latina donde una persona consigue el permiso legal de realizarse una eutanasia.

Antes de realizar el procedimiento, Ana Estrada resaltó que su lucha no era para terminar con su vida, sino para garantizar que no iba a sufrir al punto de no poder conservar su esencia y no poder decidir por sí misma.

Aquí te contamos quién fue Ana Estrada, por qué se sometió a la eutanasia, así como:

Edad

Grado de estudios

Lucha y más

¿Quién fue Ana Estrada, peruana que se sometió a la eutanasia?

Ana Milagros Estrada Ugalde fue una psicóloga con polimiositis que solicitó el derecho a la muerte digna debido a la enfermedad crónica que sufría.

En 2019 comenzó a buscar el derecho a la eutanasia y en 2021consiguió el fallo a favor de su derecho a una muerte digna.

Sin embargo, fue hasta el 21 de abril de 2024, poco más de 3 años después de obtener el triunfo legal, cuando se sometió a la eutanasia.

¿Cuántos años tenía Ana Estrada?

Ana Estrada nació el 20 de noviembre de 1976 en Lima, Perú, y murió a los 47 años cuando se sometió a una eutanasia.

Su signo zodiacal era escorpio.

¿Cuál fue el último grado de estudios de Ana Estrada?

Ana Estrada estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesión que ejerció durante su vida.

Sin embargo, también se dedicó a la poesía, con la que expresaba su sentir respecto a decidir sobre su vida y su cuerpo.

¿Cuál fue la lucha de Ana Estrada para obtener la eutanasia?

Ana Estrada vivió su vida con polimiositis, enfermedad inflamatoria poco frecuente que causa debilidad muscular que afecta ambos lados del cuerpo.

Esta enfermedad afecta la vida diaria pues se experimenta pérdida en la capacidad de subir escaleras, levantarte del asiento, levantar objetos o alcanzar lugares por encima de la cabeza.

En 2016, Estrada Ugalde sufrió de una crisis que la llevó a la unidad de cuidados intensivos y que la obligó a permanecer en silla de ruedas, y luego en cama.

Durante sus últimos días necesitó de un respirador artificial y no podía hablar.

Fue en 2019 cuando Ana Estrada inició su lucha por obtener la eutanasia pues buscaba poder decidir en qué momento tener una muerte digna.

Asimismo, dijo que no quería quedar atrapada en un dolor insoportable, “amordazada” y confinada en su propio cuerpo.

En febrero de 2021 la justicia de Perú le otorgó el derecho de someterse a una eutanasia y finalmente, el 21 de abril de 2024, decidió ejercer su derecho y tener su muerte digna asistida.