¿Quién es Francia Márquez? Se ha dado a conocer que el equipo de la vicepresidenta de Colombia sufrió un atentado cuando transitaba por el departamento del Cauca, al suroeste del país.

Los hechos ocurrieron este miércoles 10 de julio, y, según la misma vicepresidenta de Colombia, ninguna persona resultó lesionada a pesar de que la agresión se efectuó con un proyectil.

“No puedo dejar de expresar mi enorme preocupación”, aseguró Francia Márquez en un comunicado de prensa en el que dejó claro que el atentado que sufrió su equipo de trabajo aconteció sin su presencia.

Dicho esto, te contamos quién es Francia Márquez y cómo el atentado en el Cauca pone sobre la vicepresidenta de Colombia a la opinión pública y enciende las alertas de seguridad en torno a su persona.

Francia Márquez, actual vicepresidenta de Colombia, es una mujer afrocolombiana que se distingue por activismo medioambiental y su autodenominación feminista por la igualdad de género y entre etnias .

Es vicepresidenta de Colombia desde 2022 gracias a la fórmula democrática que integró con Gustavo Petro, actual líder de la nación que llegó al poder con la coalición izquierdista llamada “ Pacto Histórico ”.

La pareja conformada por Francia Márquez y Gustavo Petro, según datos electorales de Colombia, obtuvo más del 40% de la votación total, no obstante, la vicepresidenta ha vivido un total de 3 de atentados.

Y es que si bien, el último episodio ocurrió cuando Francia Márquez no estaba en la unidad móvil a la que dispararon, el blanco sigue siendo la camioneta en donde suele transportarse la vicepresidenta de Colombia.

Francia Márquez nació el 1 de diciembre de 1981, es decir, tiene 42 años de edad; es originaria de Yolombó, departamento de Cauca, zona cercana a la que presenció el atentado contra sus compañeros de gobierno.

Dado que su fecha de nacimiento fue un 1 de diciembre, Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, es de signo zodiacal Sagitario.

Francia Márquez, activista, luchadora social y vicepresidenta de Colombia, está casada con Rafael Yerney Pinillo, personalidad con quien comparte una relación sentimental desde 2020.

Por su parte, la faceta pública de Rafael Yerney Pinillo tuvo su auge cuando Francia Márquez y Gustavo Petro desempeñaban su campaña presidencial para las elecciones Colombia 2022.

En primer lugar porque Gustavo Petro solía nombrarlo en actos públicos y en segundo porque el esposo de Francia Márquez otorgó una donación de 17 millones 500 mil pesos para la campaña de su pareja.

Francia Márquez se convirtió en madre soltera a la edad de 16 años ; su hijo Carlos Adrián, el mayor estudió medicina en La Habana, Cuba, mientras que Kevin, el menor, estudió Inglés en Estados Unidos.

De este último hijo de la vicepresidenta, se sabe que ha hecho más apariciones públicas, ya que también está comprometido con el activismo para liberar a los campos colombianos de la inseguridad que los envuelve.

Por su espíritu activista, Francia Márquez se interesó en el estudio de las leyes para así poder defender las tierras de su comunidad y familia luego de ser testigo de su explotación y desplazamientos.

Así pues, luego de graduarse como Técnica en Explotaciones Agropecuarias en el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, Francia Márquez estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Cali.

Más tarde, la vicepresidenta de Colombia cursó una especialización en escrituras creativas en la Universidad ICESI; y en 2023 recibió el título Doctora en Educación Honoris Causa de la Universidad Pedagógica Nacional.

Activismo, docencia, trabajo en el campo y polític a, son los cuatro pilares que sostienen la trayectoria profesional de Francia Márquez, primera vicepresidenta del país de origen afrocolombiano.

Entre sus luchas y causas más conocidas, se encuentran:

Todas ellas, hicieron que en 2015, Francia Márquez, actual vicepresidenta de Colombia, recibiera el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos de la nación.

Asimismo, que en 2018 fuera galardonada con el reconocimiento The Goldman Environmental Prize, o también nombrado “ El Nobel del Medioambiente ” por salvaguardar la integridad de la naturaleza.

Ya en 2021, Francia Márquez creó un movimiento político llamado “Soy porque Somos”, el cual unió a la coalición de Gustavo Petro hasta 2022, para así obtener más de 785 mil votos a su favor.

Según el comunicado de prensa de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, el atentado que sufrió su equipo se dio en medio de la edificación de una nueva sede para la Universidad del Valle.

Así pues, instó a los grupos armados a “ silenciar los fusiles ” si es que su descontento se halla en el proyecto del gobierno de Colombia que únicamente busca mejorar las condiciones de su pueblo de origen.

En otros asuntos, sobre cuál era su paradero cuando ocurrió el atentado, Francia Márquez relató que los disparos sucedieron horas más tarde de su visita al departamento del Cauca.

De manera más precisa, cuando estaba cumpliendo con otra de sus actividades como vicepresidenta de Colombia y Ministra de Igualdad y Equidad en la ciudad de Cali .

No tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región. Vinimos a traer la universidad pública a Suárez y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo.

Francia Márquez