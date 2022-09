Te contamos quién es Agustín Antonetti, activista de 21 años, quien ha sido señalado por el gobierno de AMLO, presidente de México como opositor financiado por Estados Unidos.

El activista de Argentina por los derechos humanos, Agustín Antonetti, fue señalado durante la conferencia mañanera del 7 de septiembre de ser ser financiado por el gobierno de Estados Unidos para “desestabilizar” al gobierno de AMLO.

Durante la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, presentada por Ana Elizabeth García Vilchis, la mandataria del gobierno de México acusó a Agustín Antonnetti de ser fundador de Atlas Network.

Cabe destacar que Atlas Network es una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos que actúa como portavoz de grupos libertarios y de libre mercado.

Sin embargo, en palabras de Ana Elizabeth García Vilchis, la organización Atlas Network ha montando una “red contra el gobierno AMLO”, en la que supuestamente participan actores nacionales e internacionales.

Ante los dichos de Ana Elizabeth García Vilchis, el activista de Argentina rechazó las acusaciones en su contra durante la mañanera de AMLO, argumentando que Atlas Network se fundó en 1981 y Agustín Antonnetti nació en 2001.

“Ni siquiera había nacido, tengo 21 años, nací en el 2001. Quizás, las matemáticas no sean lo suyo”, escribió el activista de Argentina en redes sociales al compartir el momento en que Ana Elizabeth García Vilchis lanza las acusaciones en su contra.

“Por mi activismo, he sido amenazado por varias dictaduras, pero nunca me había sucedido con un gobierno democrático. Esta mañana, el gobierno de México, en cadena nacional, me acusó de ser financiado por el gobierno de EEUU para ‘desestabilizarlos’. Voy a seguir incomodándolos.”

Agustín Antonnetti