Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador, fue declarada como persona “non grata” en el país sudamericano, hecho por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para traerla de regreso a a México.

La decisión del Gobierno de Ecuador se dio debido a las “recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio”.

López Obrador habló del magnicidio de Fernando Villavicencio durante su conferencia mañanera del miércoles 3 de abril, en la cual dijo que el asesinato se produjo tras ciertas declaraciones de Villavicencio en contra de la candidata de la corriente afín al expresidente Rafael Correa:

Cabe destacar que, en agosto de 2023, el presidente también descartó la hipótesis de que fuese el Cártel de Sinaloa la organización responsable del magnicidio, pues que argumentó que “no hay elementos” de prueba:

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas”

AMLO