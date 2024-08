Edmundo González, ex candidato presidencial de Venezuela, no se presentó a su primera comparecencia ante el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía venezolana emitió un segundo citatorio en su contra.

El líder de oposición aseguró que la citación no precisa en qué condición se esperaba que compareciera, además de que se precalificaron “delitos no cometidos”, por lo que no acudió.

Sin embargo, la Fiscalía de Venezuela no quitó el dedo del renglón, por lo que emitió un segundo citatorio en contra de Edmundo González para el próximo martes 27 de agosto a las 10:00 horas para declarar ante la presunta comisión de 6 delitos, entre los que destacan conspiración y delitos informáticos.

¿Qué pasa en Venezuela hoy 26 de Agosto? Edmundo González es solicitado a comparecer por segunda vez

A través del oficio 00-DGCDC-F58-1255.2024, el Ministerio Público de Venezuela llamó a comparecer a Edmundo González Urrutia el martes 27 de agosto a las 10:00 horas; este es el segundo citatorio contra el excandidato.

Esto con el fin de “rendir entrevista en relación con relación de los hechos” relacionadas con la publicación de la página “ resultadosconvzla.com ”, así como porque el sitio permanece activo.

De acuerdo con esta pagina, Edmundo González obtuvo el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro sólo logró el 30% de los sufragios en las elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio.

resultadosconvzla.com (Captura de pantalla)

Asimismo, el oficio refiere que se le imputa la presunta comisión de los delitos de:

usurpación de funciones

forjamiento de documento público

instigación a la desobediencia de las leyes

delitos informáticos

asociación para delinquir

conspiración

Esta nueva citación fue firmada por el abogado Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar 36 Nacional Plena Encargado de la Fiscalía 58.

Citación para Edmundo González ( X )

¿Qué pasa en Venezuela? Edmundo González llama a Nicolás Maduro a respetar la voluntad expresa en las elecciones

Por su parte, Edmundo González compartió en redes sociales que sólo iba a rendir declaración ante la ciudadanía de Venezuela porque ellos son los “garantes de la soberanía popular”, y resaltó que el Ministerio Público venezolano lo quiere someter a una entrevista sin que se le precise bajo qué condición.

Asimismo, aseguró que se le quieren imputar “delitos no cometidos” y acusó al fiscal de ser un “acusado político” que lo está condenando por anticipado y no garantiza el debido proceso.

“En esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso” Edmundo González

Ante la citación del Ministerio Público de Venezuela contra González, llamó a Nicolás Maduro, a entender que se requiere de la verificación internacional y respetar “la verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática”.

“Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión sino en la verificación internacional, independiente y confiable de las actas que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución...Por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura” Edmundo González