¿Qué es el Nuevo START del que Vladimir Putin ha suspendido la participación de Rusia? A continuación te contamos.

Este martes 21 de febrero, Vladimir Putin anunció la suspensión del Nuevo START , y culpó a Estados Unidos de orillar al gobierno a tomar dicha medida.

El anuncio se realizó durante el informe de la nación rusa, a 3 días de que se cumpla un año de la Guerra entre Rusia y Ucrania, a la cual no se le ve un fin cercano.

Pero, de qué se trata dicha suspensión y qué es exactamente el Nuevo START, ya te contamos.

¿Qué es el Nuevo START?

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START por sus siglas en inglés) es un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que consiste en autolimitar el número de misiles nucleares que posee cada superpotencia.

La primer versión de dicho tratado fue firmada en 1991 por los presidentes George W. Bush y Mijaíl Gorvaboch; posterioremente el START I pasó al Nuevo START, y fueron Barack Obama y Dmitri Medvedev quienes lo firmaron.

Por último, se realizó una rectificación del acuerdo en 2021, el cual durará hasta 2026 ; no obstante, previo a la guerra entre Rusia y Ucrania, el país sovietico y el norteamericano trataban de fijar un nuevo periodo para dicho tratado, sin conseguirlo.

¿Qué establece el Nuevo START?

Con el Nuevo START, se establece que ambas potencias nucleares pueden poseer, como máximo:

Mil 550 ojivas nucleares tácticas cada uno (cerca de un 30% del límite marcado en 2002).

cada uno (cerca de un 30% del límite marcado en 2002). También limita el número de lanzadores y de bombarderos pesados a 800 .

y de . Llimita a 700 el número de misiles balísticos intercontinentales, el de los desplegados en submarinos y bombarderos estratégicos equipados para armamento nuclear.

Según lo referido, el Nuevo START tiene como objeto principal establecer un sistema de control que se lleva adelante a través de inspecciones mutuas de los respectivos arsenales.

Rusia suspende el Nuevo START de manera indefinida

No obstante, Vladimir Putin anunció su suspensión, según sus palabras Rusia no abandona dicho tratado, con duración hasta 2026; si no que “solo se supende”.

De esa manera, el presidente ruso indicó que si Estados Unidos realiza ensayos nucleares con nuevo tipo de armamento estratégico, Rusia efectuará también pruebas de esa clase.