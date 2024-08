¿Por qué el Mayo Zambada no quiere ser trasladado a Nueva York? La defensa del fundador del Cártel de Sinaloa explicó las razones por las que busca evitar el traslado.

Por medio de un documento que entregó a la fiscalía federal, la defensa de el Mayo Zambada informó que el capo está en contra de que se le traslade a Nueva York.

En el mismo documento, los representantes legales del líder del Cártel de Sinaloa explicaron los motivos por los cuales están en contra de que se lleve a cabo el traslado.

Entonces, ¿por qué el Mayo Zambada se opone a que las autoridades de Estados Unidos lo lleven a Nueva York? Te contamos lo que dicen los abogados del capo.

A través de un documento que se entregó a la fiscalía federal, la defensa de el Mayo Zambada liderada por Frank Pérez, informó que están en contra del traslado a Nueva York.

En dicho documento, el representante legal del capo sinaloense advirtió que las intenciones del traslado del jefe del Cártel de Sinaloa, no están fundamentadas en la ley.

Lo anterior debido a que sostuvo que las autoridades de Estados Unidos no han presentado ninguna justificación de los motivos por los que se quiere aplicar la regla 5.

En el mismo sentido y al insistir en la falta de argumentos, la defensa apuntó que el caso en contra de su cliente ya se está desarrollando ante las autoridades de Texas.

Por tal motivo, agregó que en la ley se indica que solo es posible realizar una comparecencia a la vez, por lo que al menos de momento no se puede abrir una segunda.

“El Gobierno no ofrece ninguna justificación de por qué se debería aplicar la regla 5 (...) no intenta explicar por qué se debería retirar al Sr. Zambada García de Texas, mientras este caso está en curso y luego transferirlo a Nueva York (...) el Gobierno no explica cómo esta interpretación permite una segunda comparecencia inicial por los cargos de NY, cuando ya se llevó a cabo una por los cargos de Texas”

Frank Pérez, abogado de el Mayo Zambada