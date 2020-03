Pagar diezmo protege del coronavirus, asegura pastor

En todo el mundo se han reforzado medidas para evitar que el brote siga creciendo

México.- El pastor de la Iglesia del Destino en Nueva Zelanda, Brian Tamaki, dijo que si pagas diezmo y crees en la Biblia no enfermarás de coronavirus, y añadió que la pandemia es una señal de que el mundo se ha alejado de Dios.

Tamaki comentó durante una misa el 1 de marzo que Dios permite que haya “epidemias, pestilencias y hambrunas" cuando la gente ya no cree en él, de acuerdo con el diario The New Zealand Herald, pero quien pague diezmo a la iglesia estará "protegido", publicó The Christian Post.

Brian Tamaki les dijo a sus seguidores sobre la "Política de protección de Ps 91", la cual , según él, es para evitar infectarse del Covid-19.

La reverenda Helen Jacobi en el centro de Auckland dijo que los dichos de Tamaki son peligrosos para la población, y la gente no debería hacerle caso y sólo tomar en cuenta a las autoridades gubernamentales, publicó The New Zealand Herald.

Alrededor del mundo han circulado consejos o teorías del por qué sucede el coronavirus y si uno enferma qué se debería hacer (como comer ajo). Las recomendaciones que debes seguir deben estar basadas en evidencia científica y hacerle caso a las autoridades; no creas en recomendaciones basadas en creencias personales.

Países del todo el mundo endurecen medidas por Covid-19

Gobiernos de todo el mundo han tomado medidas cada vez más drásticas para evitar que la pandemia del Covid-19 siga su expansión, por lo que han cerrando regiones, imponiendo toques de queda y restringiendo los desplazamientos.

En Filipinas, soldados y policías impusieron límites en los desplazamientos internos, y es una de las medidas de contención más estrictas en el sureste asiático. En España se anunció una medida similar para sus 46 millones de ciudadanos, de acuerdo a AP.

Francia ordenó el cierre de casi todos sus grandes recintos para los extranjeros: la Torre Eiffel, el Museo Louvre, cafeterías y restaurantes.

En los aeropuertos de Estados Unidos, viajeros que regresan de Europa tienen que esperar varias horas para los controles médicos obligatorios.

En China, donde comenzó el brote del coronavirus, los vuelos que llegan del extranjero fueron derivados a un centro de exposiciones reacondicionado para pasar controles preliminares antes de ser trasladados a sus viviendas o a otros lugares donde hacer cuarentena.