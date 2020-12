El papa pidió a los gobiernos cooperar para garantizar el acceso a la vacuna contra coronavirus a los sectores más vulnerables.

México.- El papa Francisco pidió que se garantice el acceso a la vacuna contra coronavirus a todo el mundo, especialmente a los sectores más vulnerables.

En su mensaje por la Navidad, que fue pronunciado dentro de la Basílica de San Pedro, sin fieles por la contingencia sanitaria que se vive en todo el mundo, el papa pidió que en estos tiempos las vacunas deben estar disponibles para todo mundo.

"En este tiempo de oscuridad e incertidumbres aparecen luces de esperanza como la de las vacunas, pero para que estas luces lleven esperanza al mundo entero tienen que estar a disposición de todos" Papa Francisco

Francisco acusó que no puede esperarse que los nacionalismos cerrados impidan vivir como la verdadera familia, y pidió que el virus del individualismo radical no gane y deje indiferentes a los humanos del sufrimiento de otros.

Para este fin, el papa propuso a los países, organizaciones y empresas cooperar y buscar soluciones para vacunar a los sectores más vulnerables y al resto de la población, sin barreras.

"No podemos ponernos los primeros antes que los otros. No pueden las leyes de mercado y las patentes estar sobre la ley del amor y de la salud de la humanidad. Ante un desafío que no conoce fronteras, no se pueden erigir barreras. Estamos todos en la misma barca" Papa Francisco

Vacunación contra coronavirus inicia en México

Este 24 de diciembre inició la vacunación contra coronavirus en México, con 2 mil 924 aplicaciones en hospitales de la Ciudad de México y sedes militares de Querétaro y Toluca.

El 23 de diciembre arribaron 3 mil dosis de Pfizer en un avión de DHL y con ello se dio arranque a la logística para dar pie a la vacunación, que en primera instancia será para personal médico.

Los vacunados ayer fueron trabajadores de la salud de diferentes áreas, que atienden Covid-19 y presentan factores de riesgo como comorbilidades, que podrían complicar un diagnóstico de coronavirus.