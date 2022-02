Paola Schietekat espera que su caso en Qatar siente precedente y se ayude a mexicanos que vayan al mundial

Paola Schietekat espera que su caso siente un precedente en la Embajada de México en Qatar para que se pueda ayudar de una mejor manera a los mexicanos que vayan al mundial.

El caso de Paola Schietekat se hizo rápidamente viral cuando se informó que sería condenada a 100 latigazos y 7 años de prisión luego de ser abusada por un conocido con quien trabajaba en la organización de la Copa Mundial de Fútbol.

La mexicana compartió en entrevista para Así las cosas que en Qatar no se entiende la amistad entre personas de sexos diferentes, por lo que la sentenciaron por sostener una relación extramarital a pesar de que esta no fue consensuada.

Paola Schietekat tuvo que regresar a México sin la ayuda de la Embajada de México en Qatar, por lo que considera que es un buen momento para que la representación diplomática analice y se prepare para la llegada de más mexicanos con motivo de la Copa Mundial de Futbol.

“Si esto vuelve a ocurrir, el punto de contacto va a seguir siendo una embajada. Yo decido enfocarme en lo que se debe de hacer y no en lo que no se hizo. Me preocupa que una embajada que está acostumbrada a servir a 600 mexicanos de repente tenga que servir a 80 o 100 mil aficionados que van a ir al mundial y que no tendrá la preparación ni siquiera para llevar un caso de protección” Paola Schietekat

La embajada de México en Qatar no está preparada para ayudar a mexicanos durante el Mundial: Paola Schietekat

Paola Schietekat, mexicana que estuvo en Qatar (Paola Schietekat)

El 6 de junio de 2021, Paola Schietekat sufrió una agresión sexual por parte de un conocido por lo que acudió a denunciar el hecho ante las autoridades qataríes.

La policía comienzan a interrogarla con “juicios morales” al intentar hacer las investigaciones a pesar de no estar autorizada para realizar interrogatorios.

Al conseguir el reporte forense de su agresión, la embajada de México en Qatar se involucró y cónsul Luis Alberto Ancona Navarrete le sugirió hacer la denuncia hasta llegar a las últimas instancias sin tener conocimiento de las leyes locales.

“No veo una preparación por parte de la embajada en términos de tener a alguien en la sección consular que hable árabe, que de acompañamiento, que sepa las leyes locales y pueda advertir sobre como una denuncia que se puede ver muy normal en algún otro país, puede jugar en contra de la víctima” Paola Schietekat

El agresor le dijo a las autoridades de Qatar que eran pareja por lo que le sugirieron casarse con él para evitar la sentencia que consiste en 100 latigazos y hasta 7 años de cárcel.

Paola Schietekat aclaró que salió de Qatar y llegar a México gracias a Human Rights Watch, donde sigue su proceso legal a distancia.

Cabe señalar que el cónsul Luis Alberto Ancona Navarrete, quien mal aconsejó a Paola Schietekat, ya no está en la embajada de México en Qatar sino en la representación en Bolivia.

Paola Schietekat: no tenía ya para pagar abogados y la única opción es hacer el caso grande

Paola Schietekat compartió que contrató a una abogada cuando el acompañamiento de la embajada de México en Qatar terminó, pero se quedó sin recursos para continuar con su defensa rápidamente.

“Pierdo total contacto con la embajada, me dejan de actualizar respecto al proceso, a veces busco a mi abogada para que meta presión o me diga que pasó… Yo ya no contaba con recursos para seguir pagándole a la abogada…tengo dos opciones: o hacer esto grande para que alguien me escuche o simplemente dejar que me sentencien” Paola Schietekat

Luego de 8 meses, su caso pasó a la Corte de primera instancia quien fijó la siguiente audiencia para el 6 de marzo pues aún no se llega a una sentencia.

Paola Schietekat recordó que debió ser obligación de la embajada de México en Qatar correr con sus gastos de representación.

Sin embargo, esto no ocurrió y temía que la sentenciaran por no tener una buena representación o que simplemente esperaran a que volviera a Qatar para sentenciarla.

La cancillería está enfocada en resolver el caso: Paola Schietekat

Paola Schietekat y Marcelo Ebrard (@m_ebrard)

Paola Schietekat aseveró que su caso debió resolverse a través de la embajada y no llegar al canciller, pero esto significo una llamada de atención para esta instancia quien deberá buscar resolver las carencias de las embajadas y consulados.

Paola compartió que el canciller Marcelo Ebrard se mostró muy receptivo ante su caso y se enfocó en determinar las acciones a seguir.

“Definitivamente me siento más protegida. La cancillería asumió los costos de la representación. La abogada que me había recomendado la embajada no es experta en derecho penal, es experta en derecho familiar, pero la cancillería no descarta la opción de tener la opinión de expertos penalistas en Qatar” Paola Schietekat