Catar: Condenan a mexicana a 100 latigazos y 7 años de cárcel tras ser abusada sexualmente; Paola Schietekat comenta que esto sucedió tras denunciar la agresión.

En un extenso texto, Paola Schietekat narra todo lo ocurrido en Catar, donde ella estaba trabajando como parte del Comité Organizador del Mundial.

Los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2021, cuando un supuesto amigo de Paola Schietekat se metió al apartamento donde ella vivía en Catar mientras ella dormía.

“Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos.”

Paola Schietekat señala que hubo un forcejeo; pero no pudo con la fuerza de su atacante. Luego de la agresión avisó a su madre y un colega, además de documentar todo.

Ya con un certificado médico que indicaba la agresión, Paola Schietekat denunció a su atacante, siendo apoyada por el Cónsul de México en Catar, Luis Ancona.

Posteriormente la mandaron a llamar para que confrontara a su agresor; sin embargo se topó con las leyes de Catar, donde pasó a ser ella la acusada.

Aunque Paola Schietekat tenía todas las pruebas de haber sido agredida sexualmente, su denuncia no procedió porque se trató de una “extramatrimonial”, lo cual está prohibido en Catar.

Las autoridades de Catar ya habían descartado el abuso y ahora estaban enfocadas en esta supuesta relación extramarital; de la cual fue encontrada culpable.

Ante esto, Paola Schietekat tuvo que huir de Catar, siendo ayudada por el Comité Organizador del Mundial y Human Rights Watch; regresando a México donde tampoco recibió ayuda.

Denuncia que el Cónsul mexicano actuó con indiferencia y demostró incapacidad en todo el proceso que se llevó a cabo en Catar.

Ya con ella fuera de Catar, se le dictó una sentencia de 7 años de prisión y 100 latigazos ; además de que se absolvió al agresor de cualquier clase de culpa.

No sólo eso, Paola Schietekat agrega que la abogada que la defendía le sugirió que se casara con su agresor para evadir la condena, algo que sigue sin poder creer.

Paola Schietekat deja claro que no es la primera vez que vive una agresión sexual, años antes de esto, cuando era adolescente, el que era su novio abusó de ella.

Menciona que todo se debió a un arranque de celos; él la encerró en su departamento e incluso amenazó con matarla. Tardó una década en poder superar el trauma.

En ese tiempo, Paola Schietekat estuvo muy enojada consigo misma, por no haber denunciado a alguien que sin más pudo seguir con su vida, como si nada hubiera pasado.

“En esos diez años, mi agresor se casó y tuvo una hija. Me enfurecí conmigo misma por no haber denunciado, por no haberme querido y respetado lo suficiente como para denunciar a alguien que hizo semejante daño.”

Paola Schietekat