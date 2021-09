ONU advierte que el mundo enfrenta el mayor riesgo por armas nucleares en 40 años

México.- En este momento el mundo está enfrentando el mayor riesgo por armas nucleares que se ha vivido en los últimos 40 años, advirtió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

El funcionario de la ONU dijo durante el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, ayer 26 de septiembre, que actualmente existen 14 mil armas de este tipo que se pueden activar con un solo botón.

El secretario general de la ONU recordó que en 1946 se mostró voluntad para acabar con las armas nucleares a través de una resolución.

Sin embargo, 66 años después no se ven cambios. Al contrario, países han aumentado sus armas nucleares y hasta las presumen al mundo.

A pesar de las malas señales sobre el armamento nuclear, el funcionario de la ONU dijo que hay situaciones que muestran lo contrario:

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, advirtió que Irán quiere desarrollar armas nucleares y añadió que no lo va a permitir.

En la Asamblea General de la ONU este 27 de septiembre Bennett, que intervino por primera vez ante la ONU, acusó a otros países de ignorar estos avances o de haberse “cansado” del asunto.

“Israel no tiene ese privilegio. No nos cansaremos. No vamos a permitir que Irán adquiera un arma nuclear”.

Naftali Bennett