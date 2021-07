Oli London, el youtuber que se declaró coreano tras 18 cirugías, recibió miles de amenazas de muerte. Así lo declaró el influencer durante una entrevista con TMZ.

Esto, luego de que Oli London revelara a través de un video en YouTube que se había realizado 18 cirugías para “identificarse como coreano ” .

“Esta semana ha sido una locura, literalmente he recibido miles de amenazas de muerte”

El anuncio lo hizo el pasado 27 de junio, cuando Oli London narró ser no binario e identificarse únicamente como “ coreano ”. Por este motivó se sometió a 18 cirugías.

No obstante, en tan sólo cuatro días ha recibido miles de amenazas de muerte y otros comentarios por parte de personas que piden a Oli London matarse.

Oli London, el youtuber que se declaró coreano tras 18 cirugías, reaccionó a las miles de amenazas de muerte recibidas en redes sociales.

El joven ha denunciando el hecho en una entrevista donde dijo temer por su vida. Oli London también aseguró que muchas de las amenazas son de extrema izquierda .

“La gente me dice que me mate, que vendrán a buscarme y me dispararán. Lo que da mucho miedo es que la mayoría de los ataques fueron de ‘extrema izquierda radical’”

Oli London, youtuber.