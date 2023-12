El sábado 9 de diciembre se hizo viral un video en el que una mujer muestra cómo fue discriminada por otra en el parque Disneyland de California, por hablar en español.

El video se ubica dentro de los baños del parque que inició luego de que, según la denuncia, una mujer con orejas de Mickey la insultó por hablar en español con su hijo.

La mujer fue captada mientras aceptaba que odia a los mexicanos y afirma que se debe de hablar en inglés por estar en Estados Unidos.

Cabe señalar que pese que en Estados Unidos se habla mayormente en inglés, este país no tiene un idioma oficial.

Una mujer grabó y compartió un video en el que sostiene una discusión con una mujer en los baños de Disneyland California.

De acuerdo con el video, la mujer con orejas de Mickey la insultó por hablar en español con su hijo, por lo que decidió comenzar a grabar la discusión.

La mujer, identificada como Lexy Morgan Powell de 22 años, le aseguró que tiene que hablar en inglés porque está en “América”.

Sin embargo, la mujer discriminada le aseguró que ella está enseñando a su hijo a ser tolerantes, así como a entender que puede hablar el idioma que quiera en el lugar que sea.

Sin embargo, al momento de ser enfrenada, Lexy admitió que no le importa que lo hijo de la mujer que discriminó por hablar español y aseveró que “odia a los mexicanos”.

“Esto es Estados Unidos, no hablas español en Estados Unidos, es un país angloparlante…No me importa, odio a los mexicanos, es verdad, ahí lo tienes”

Cabe señalar que la mujer de 22 años dijo que su primer comentario fue porque la mujer, quien sería de nacionalidad mexicana, estaba usando un baño para personas en silla de ruedas.

Sin embargo, la mujer que sufrió discriminación resaltó que el uso del baño no tiene nada que ver con el idioma con el que habla con su hijo.

La mujer que sufrió de discriminación en Disneyland California reclamó que todos los comentarios de Lexy fueron racistas por insultarla sólo por hablar en español.

Asimismo, le reclamó que no era nadie para decirle qué idioma hablar sólo porque está en “su país” y reiteró que puede hablar en español en cualquier lugar.

Finalmente, respondió ante el argumento repetitivo de que debía hablar en inglés por estar en Estados Unidos que ella no tenía la culpa de que su agresora no fuera bilingüe.

“Eres racista, tengo un hijo y le hablo en español ¿tienes un problema con eso?...Somos libres de hablar en español donde queramos. No eres nadie para decirme que este es tu país, no eres nadie para decirme que hable en un idioma y no es mi culpa que no seas bilingüe”

Mujer que fue discriminada en Disneyland