“No hay derecho”: Hace pasar a su hija como discapacitada para pedir limosna; la exhiben en video

Las personas discapacitadas enfrentan muchos retos en la vida, entre ellos, conseguir un trabajo que les permita subsistir. Esto los obliga a salir a las calles para pedir ayuda.

Desafortunadamente, hay gente sin ninguna limitación que se aprovecha de esta situación, como sucede con una mujer que ha sido exhibida en un video que se hizo viral.

Esto, luego de ser sorprendida haciendo pasar a su hija como una persona discapacitada para obtener dinero fácil, pidiéndo limosna en las calles.

Los hechos fueron captados en video el pasado 7 de agosto en Bucaramanga, un municipio de Colombia, precisamente por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas.

En la grabación se observa a una menor parada sin nungún problema, mientras su madre le venda una de las piernas, para aperentar alguna lesión que le impide caminar.

Acto seguido, la mujer baja de la moto que las trasladó hasta el lugar, una silla de ruedas en la que su hija se sienta y finge ser una persona discapacitada.

Mientras su madre empuja la silla de ruedas, la menor muestra un cartel con el que pedía ayuda a la gente, apelando a su discapacidad.

Todo fue grabado por el Alcalde de la ciudad, quien mientras graba la escena comenta con indignación los hechos previos:

“No puede ser, esto no es real. ¿Cómo es posible? Al parecer es la hija. Yo estaba cuando ellas llegaron ahí bien vestiditas, es que vea, se le ve hasta el casco que es de clase, ellos estaban bien vestiditos, llegaron y se empezaron a transformar, pero no me la creo, ¿cómo una mamá va a estar haciendo esto con la niña, que al parecer es la hija. No, yo voy a confrontarlos”

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, Colombia