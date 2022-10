El pasado 27 de agosto se dio a conocer el suicidio de Neena Pacholke, presentadora de televisión en Wisconsin, Estados Unidos, hecho que conmocionó a todos sus seguidores.

Desde el primer momento las autoridades señalaron que Neena Pacholke se había suicidado, usando una pistola y munición que había comprado ese mismo día.

Sin embargo, lo que mucha gente desconocía era el motivo, pues investigaciones recientes indican que Neena Pacholke se suicidó tras romper su compromiso con su novio.

Antes de suicidarse, Neena Pacholke envió un mensaje de texto a su antiguo novio, Kyle Haase, señalando que a pesar de todo ella tenía esperanza de arreglar su relación; pero ya no puede soportar el dolor.

“Te amo Kyle. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. A pesar de lo mucho que me arruinaste, siempre tuve esperanza. Siento mucho hacerte esto, pero ya no puedo soportar nada de este dolor.”