La mujer no sólo fue violentada, sino además exhibida y amenazada de muerte

Un perturbador video divulgado en redes sociales muestra a una mujer siendo obligada a cortarse el cabello para que su esposo no la mate. Se trata de María Trinidad Sánchez y el hecho se registró en el municipio de Santo Domingo Este, República Dominicana.

"El motivo de este video es porque yo le fui infiel a mi esposo. Yo le mentí, metí a un hombre en la casa cuando él no estaba y quiero demostrarle que estoy arrepentida. Para que él no me mate yo estoy haciendo este video", dice la víctima mientras se corta el cabello con unas tijeras.

Resguardan a mujer que fue obligada a cortarse el cabello

Miembros del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional de República Dominicana, resguardaron a María Trinidad Sánchez, de 22 años y quien en marzo de este 2021 fue obligada por su esposo, Diego Mendoza Martínez , de 34, a cortarse el cabello tras descubrir una supuesta infidelidad.

"Prefiero no ponerte la mano... es mejor que te vean viva a que me vean preso porque yo te maté. Porque por cosas como esa es que matan mujeres, por burlarse de un hombre que les dio todo" Diego Mendoza, abusador.

Afortunadamente, el video que el agresor presumió de compartir puso en alerta a las autoridades, quienes buscaron y encontraron a la mujer en el municipio Cabrera, y ahora intentan dar con el paradero de Diego Mendoza por violación a los derechos humanos , así como torturar y amagar a su pareja. Por ello, podría enfrentar de entre 10 a 30 años de prisión.

Durante toda la grabación, el hombre le reclama por la infidelidad, recalándole todo lo que ha hecho por ella, mientras su víctima continúa cortándose el cabello, llora sin parar y repite que está arrepentida debido a la violencia psicológica a la que está sometida.

"Estoy arrepentida en cuerpo y alma porque la vida vale más y él no se merecía que yo le hiciera eso. Él nunca me trató mal, a mí nunca me faltó nada. Esto que yo hice era para haberme matado, un hombre me pudo matar... y para que él no me mate yo estoy haciendo este video", dice.