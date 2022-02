Modelo brasileña fue expulsada del Vaticano por su forma de vestir, ella solo quería conocer la Basílica de San Pedro.

En Instagram, Juju Vieira, modelo e influencer brasileña, compartió con sus seguidores una de las experiencias más vergonzosas de su viaje a Roma.

De acuerdo con la modelo brasileña, ella visitaba el Vaticano cuando de repente fue expulsada por su formar de vestir.

Ella argumenta que no conocía el código de vestimenta para asistir al hogar del papa Francisco.

Uno de los destinos turísticos más atractivos en Roma es la ciudad del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana.

El Vaticano, además de ser la casa del papa Francisco, es un referente arquitectónico y también alberga grandes obras de arte.

Juju Vieira, famosa modelo brasileña, decidió visitar Roma en sus vacaciones de 2022 y, por supuesto, no podía dejar de asistir al Vaticano.

Lamentablemente no tuvo una buena experiencia, pues en Instagram compartió que la expulsaron de la santa sede por su forma de vestir.

Ella dijo que mientras tomaba fotos y videos una persona que trabaja en el Vaticano le pidió que se retirara.

“Un señor que trabajaba ahí se acercó y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestida adecuadamente y me invitó a salir, me ‘echó’ del Vaticano”

Juju Vieira, modelo brasileña