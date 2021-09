Los ministros alemanes se han posicionado en contra del lenguaje inclusivo en las universidades, en un momento donde el mundo se debate entre incorporar pronombres neutros o no.

En el caso de Alemania, el pasado agosto 9 universidades publicaron sus nuevas medidas aconsejando a estudiantes emplear el lenguaje inclusivo .

No obstante, ahora el primer ministro alemán Markus Söder, criticó las nuevas regulaciones lingüísticas en universidades, etiquetándolas como adoctrinamiento del lenguaje inclusivo .

“Al final del día, no es necesario que se prescriba el lenguaje. No podemos terminar con una especie de ley de género o avisos de violación de género”

Por ello, ha ordenado una revisión del contenido de las nuevas medidas, asegurando que el lenguaje no puede ser “prescrito” y, por tanto, el lenguaje inclusivo es incorrecto.

Asimismo, dijo que las pautas de las universidades para implementar el lenguaje inclusivo pueden derivar en que los estudiantes se dirijan a sus padres como “padre uno” y “padre dos”.

Finalmente, en Alemania se han acuñado términos como ‘Wählende’ (personas votantes), para dirigirse a los votantes en general, evitando la forma masculina.

“Deberíamos podemos seguir diciendo ‘madre’ y ‘padre’. No tenemos que decir ‘padre uno’ y ‘padre dos’; no quiero que mis hijos me llamen ‘padre dos’”

Markus Söder, líder del partido Unión Social Cristiana (CSU) en Alemania.