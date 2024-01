¿Cuántos famosos hay en la lista de Jeffrey Epstein?, o ¿quiénes son los casi 200 nombres? Este martes vence el plazo para que se den a conocer a los integrantes.

Y es que el pasado diciembre, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska dictaminó que los casi 200 nombres (cifra exacta todavía desconocida pero estimada en 180) que conforman la lista de Jeffrey Epstein se den a conocer.

Se espera que en la lista estén nombres de famosos a nivel mundial, no solamente del espectáculo, también de la política y la realeza , relacionados con el empresario, traficante de menores y depredador sexual, Jeffrey Epstein.

¿Quiénes son los casi 200 nombres y cuántos famosos hay en la lista de Jeffrey Epstein? Se cree que estarán estas personas

Como se mencionó, se especula que en la lista de Jeffrey Epstein, de personas asociadas, así como empleados o personas que volaron en sus aviones, haya muchos famosos.

Entre ellos, el del príncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra, Carlos III; de acuerdo con lo mencionado, habría abusado sexualmente de Virginia Giuffre cuando tenía 17 años en el departamento de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, tras un acuerdo millonario entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre (también testigo en contra de la novia y cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell), ella retiró los cargos.

Por otra parte, según ABC News y The Guardian, Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos, también formaría parte de la lista de Jeffrey Epstein ya que habría volado a la isla Little Saint James en varias ocasiones.

Según los documentos de Jeffrey Epstein, Bill Clinton es mencionado por lo menos 50 veces identificado como “Doe 36″, además de que los registros de vuelo indican su uso frecuente del avión del depredador sexual.

El ex presidente se deslindó del empresario cuando Jeffrey Epstein fue acusado de llevar a menores de edad a su casa en Palm Beach para masajes de índole sexual.

Bill Clinton (Tomada de Video)

Otros nombres que presuntamente forman parte de la lista de Jeffrey Epstein incluyen a: Woody Allen, Kevin Spacey, Bill Gates, el también ex presidente Donald Trump y el ex primer ministro noruego, Thorbjorn Jagland.

Cabe mencionar que habrá nombres que no serán revelados, aunque hasta el momento sólo se ha confirmado que serán de los menores que fueron víctimas de Jeffrey Epstein.

Isla “Little St Jeff”: lugar en donde Jeffrey Epstein habría traficado y abusado de menores

La isla pederasta como es comúnmente llamada, cuyo nombre original es Little St James perteneciente a las Islas Vírgenes, de la que Jeffrey Epstein gustaba de modificar como “Jeff”, ya que era su isla privada.

De acuerdo con las autoridades, fue en la isla “de la pedofilia” de Jeffrey Epstein que se descubrió su tráfico de menores, tras una denuncia realizada en 2005 , lo que llevó a la policía a iniciar una investigación.

Según las autoridades, en la isla Little St James encontraron cámaras ocultas que mostraban a decenas de niñas, confirmando las palabras de los vecinos, quienes declaraban que siempre llegaban mujeres que parecían menores.

Inicialmente, se confirmó que 34 menores sufrieron de abuso en dicha isla de Jeffrey Epstein, siendo el centro de una red internacional de abuso sexual, a partir de 1999.