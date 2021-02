Este incidente ocurrió en las calles de Bucaramanga, Colombia, donde una cámara de seguridad logró captar el momento de las agresiones

Frente a su hijo, la abogada Leydy Johana Mesa, recibió varios puñetazos de su expareja luego de que ella le reclamara por no tener el cubrebocas puesto.

“Le pido que se ponga el tapabocas porque va a visitar a mi hijo y este señor me agrede”, indicó la mujer en palabras reseñadas por el programa Noticentro 1 de Colombia.

En las imágenes se ve que el hombre tiene al niño en brazos y lo deja en el piso de la localidad de Bucaramanga, Colombia, para golpear a la mamá de su hijo. El niño solamente observa con desesperación todo el suceso.

Mujer denunció que su expareja la agredió por pedirle que usara tapabocas en Bucaramanga. El hecho quedó registrado en video: https://t.co/fjTchIR1r3 pic.twitter.com/acrxDAUNOj — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) February 5, 2021

De acuerdo con Leydy Johana Mesa, las agresiones de su expareja se han venido presentando desde 2018. En ocasiones ella ha tenido que ser incapacitada por más de 40 días y, a pesar de que existen denuncias penales en contra del hombre, hasta el momento no ha recibido una ayuda de las autoridades de Colombia para solucionar el problema.

Según Leydy Johana Mesa, su agresor tiene varios antecedentes de violencia , motivo por el que teme por su vida. Esto declaró la mujer ante las cámaras de Noticias Caracol de Colombia:

“Desde el 2017 he sido víctima de agresiones y yo he denunciado ante la Fiscalía. Tiene antecedentes de violencia y yo solo pido que se haga justicia. Luego de lo sucedido el señor está recluido en la estación de Policía esperando que le hagan una audiencia pero no le han dado ni fecha y temo porque se van a vencer los términos” Leydy Johana Mesa

Colombia: Leydy Johana Mesa se separó hace 3 años debido a las constantes agresiones

Hace tres años, Leydy Johana Mesa se separó del hombre debido a las constantes agresiones. Agregó que, en estos momentos se encuentra en el CAI de Marsella Real de Minas a la espera de que le sea agendada una fecha para su audiencia:

“Él se encuentra en la estación sur, en Real de Minas. Mi temor es que no haya celeridad, es la hora y no hay fecha alguna para que se inicie la audiencia de fallo” Leydy Johana Mesa

A su vez, Graciliana Moreno, directora de la oficina de Equidad y Género de Bucaramanga, indicó ante el medio que la víctima está teniendo asesoría psicológica y jurídica.

Los casos de violencia de género en Colombia, específicamente agresiones contra mujeres han preocupado a las autoridades bumanguesas, pues con este caso, hay por lo menos cuatro reportes de ataques en lo que va del 2021.