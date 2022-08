En España, un médico dio a conocer en redes sociales una historia que generó preocupación, al exhibir el alto grado de ignorancia e irresponsabilidad que hay ante la nueva emergencia sanitaria por la viruela del mono.

El pasado 15 de julio, el médico identificado como Arturo M Henriques contó que mientras viajaba en el Metro, un hombre diagnosticado con viruela del mono en la etapa más contagiosa, abordó el tren en el municipio de Legazpi.

El médico, usuario de la plataforma de Twitter, dijo haberse percatado de que el hombre tenía viruela del mono porque estaba...

Pese a ello, dijo, el hombre enfermo viajó en el Metro de España como si no estuviera enfermo, exponiendo a varios pasajeros que compartían el vagón.

Ante ello, el médico dijo que se acercó a la persona con viruela del mono, para intentar hacerle ver que estaba siendo negligente:

“Me acerqué prudencialmente al señor y le dije: ‘¿qué hace en el metro si tiene Viruela del mono?’. Su respuesta: Sí, tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla”

El médico contó que intentó hacer entrar en razón al hombre con viruela del mono sobre los riesgos de exponerse enfermo ante muchas personas, sin embargo, dijo, sus esfuerzos fueron inútiles:

“Le digo que las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de su médica de cabecera. A lo que me dijo que no le tocará los cojones”

Arturo M Henriques, médico