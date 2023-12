Un video en redes sociales muestra a la Virgen de Guadalupe proyectada en The Sphere de Las Vegas, una estructura arquitectónica de shows inversivos y conciertos, pero el video no es real.

En el marco del 12 de diciembre, cuando se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe, circuló dicho video en redes sociales que muchas personas creen es real sino de un filtro.

Cabe recordar que gracias a la población mexicana en Estados Unidos, las festividades nacionales también se llevan a cabo en ese país, pero no en ese sitio de Las Vegas.

Hasta el momento, al cuenta oficial de The Sphere de Las Vegas no ha mostrado que haya proyectado a la Virgen de Guadalupe, como otros festejos a lo largo del año.

Únicamente muestra un video en el que ha celebrado otros motivos como Halloween, fantasmas, emoticonos, figuras marinas, por mencionar algunos, pero no la Virgen de Guadalupe.

Which is your go to? pic.twitter.com/ssLWnUf8Cy — Sphere (@SphereVegas) December 11, 2023

Más allá de Las Vegas, mexicanos en Estados Unidos celebran a la Virgen de Guadalupe

Uno de esos festejos por el aniversario 492 es a la Virgen de Guadalupe es en Los Ángeles, California, por su aparición el 12 de diciembre de 1531.

En Nueva York también se encuentra un Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe donde se llevan a cabo celebraciones y mañanitas.

Publicado por Santuario Nuestra Señora de Guadalupe NY en Lunes, 11 de diciembre de 2023

En Chicago también se encuentra el Shrine or Our Lady of Guadalupe of the Archidiocese of Chicago o el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de la Arquidiócesis de Chicago, en el cual celebran con misas, rezos, antorchas, fuegos artificiales y canto de mañanitas bilingüe. Este santuario se encuentra en la localidad de Des Plaines, Illinois.

Otro es en el Doral, un condado de Florida que pertenece a la ciudad de Miami, que se ubica en el número 11691 y la calle 25, donde se encuentra la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a la cual asisten mexicanos y latinoamericanos, ellopor mencionar algunos d elos puntos más importantes en el extranjero.

Incidencias en celebración a la Virgen de Guadalupe en México

En lo que corresponde a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Policía de la CDMX ha implementado el Operativo Peregrino 2023 en los que ya se han reportado incidencias.

Un peregrino proveniente de Hidalgo fue robado, los policías le apoyaron para denunciar pero no quiso proceder. Ello ocurrió en la estación Bellas Artes, desde donde siguió su camino al cerro del Tepeyac.

También apoyaron a otro peregrino que se ahogando, al parecer al consumir alimentos, por lo que le brindaron primeros auxilios, ello sucedió en la calle Aurora y eje 2 Norte, en la colonia Industrial de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Otro mujer de Puebla fue apoyada un día antes por deshidratación y descompensación diabética en al colonia Aragón La Villa.

Dos personas muertas y 14 lesionados dejó el atropellamiento de un conductor ebrio a un grupo de peregrinos en la autopista México-Puebla.

A pesar de ello, continúa el fervor y las peregrinaciones desde varios estados del país por calles, autopistas y cerros.