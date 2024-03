Javier Milei firmó el pasado 29 de febrero de 2024 un polémico decreto donde se subió el sueldo y a los demás integrantes de su gabinete.

El presidente de Argentina se enfrenta a sus opositores tras ser acusado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de que se subió el sueldo un 48%.

Esto bajo el contexto de que Javier Milei ha reducido la “dieta” de los diputados y senadores del país como una medida de austeridad en pro de la economía de la Argentina.

A diferencia de México, Javier Milei no tiene ni pensado aumentar el salario mínimo en Argentina

El Presidente @JMilei firmó el Decreto 206/24 con fecha 29 de Febrero en la que se autorizó un aumento del 12 % en Febrero para los cargos jerárquicos producto de la paritaria del empleo público, también se sumó un 14 % de la paritaria de diciembre que no se aplicó en enero para…

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció este sábado 9 de marzo de 2024 que el presidente Javier Milei firmó el Decreto 206/24 con fecha del 29 de febrero en la que se autorizó el aumento del sueldo con un 48% para él y para los altos cargos de su gobierno entre enero y febrero.

Victoria Tolosa Paz manifestó que Javier Milei miente a todas y todos los argentinos “con la bandera de la austeridad” luego de que el presidente de Argentina dijera que era injusto el aumento en el sueldo de los diputados y senadores.

Y es que el pasado jueves 7 de marzo, Martín Menem, quien es presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, anunció que el presidente Javier Milei enviaría un proyecto de ley que derogaría el aumento del 30% en las dietas de senadores y diputados.

Por ese polémico decreto, los diputados del partido Unión por la Patria (UxP) presentaron un proyecto de ley en el que piden derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso Nacional para los legisladores nacionales.

Asimismo, piden que se derogue el aumento de sueldo que decretó Javier Milei el pasado 29 de febrero y que “impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno en un 48%”.

Finalmente, los diputados de UxP piden que se suspenda el traslado de los aumentos paritarios para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

El presidente Javier Milei compartió una publicación donde informó que no estaba enterado de este polémico decreto a pesar de haberlo firmado el pasado 29 de febrero.

El mandatario acusó que la ex presidenta Cristina Kirchner fue quien aprobó este polémico decreto en el año 2010, el cual establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública , motivo por el cual se otorgó un aumento automático a la planta política de su gobierno.

Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política…

Al respecto, la ex presidenta Cristina Kirchner manifestó que Javier Milei es un cobarde por echarle la culpa a una mujer.

Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue.

Cristina Kirchner, ex presidenta de Argentina