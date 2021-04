Los 'influencers' participaron en una broma donde salieron de compras con un cubrebocas de pintura

Lo que nos faltaba: Josh Paler Lin y Leia Se, dos jóvenes 'influencers', se enfrentan a la deportación tras salir de compras con un cubrebocas ¡de pintura!

La brutal broma se registró en Indonesia a principios de abril, pero tras causar indignación a nivel mundial, tuvo consecuencias. Les retiraron el pasaporte .

Así lo confirmó una portavoz de la oficina regional del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, asegurando que los 'influencers' serán interrogados.

Esto, con el objetivo de definir o no su deportación la terrible broma de cubrebocas de pintura que puso en riesgo la vida de muchas personas ante el Covid-19 y que quedó registrada en video.

Broma de cubrebocas de pintura

Los 'influencers' Josh Paler Lin y Leia Se filmaron un video donde visitan una tienda portando un cubrebocas de pintura que incluso cuenta con líneas blancas simulando las cuerdas.

El video se hizo viral y llegó hasta el departamento de inmigración de Indonesia , que confirmó que optaron por confiscar los pasaportes de ambos jóvenes.

"No solo están violando, sino provocando deliberadamente en público, por lo que es apropiado sancionarlos severamente" Dewa Nyoman, jefe de Policía del Servicio Civil de Bali.

Asimismo, las autoridades consideran la deportación de Josh, ciudadano taiwanés, y Leia, una rusa; 'influencers' que pensaron, el asunto se tomaría a broma.

Por su parte, la portavoz pidió a migración medidas firmes, pues mientras "la gente lucha desesperadamente por salir de la tormenta pandémica, estos dos humanos no tienen empatía "

'Influencers' se disculpan

Los 'influencers' responsables de la broma del cubrebocas de pintura en una tienda de Indonesia, ofrecieron una disculpa luego de que su pasaporte fuera confiscado.

"No me di cuenta que lo que hice podría generar preocupaciones. Queremos disculparnos por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo" 'Influencers' Josh Paler Lin y Leia Se.