La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 884 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 26 de julio 2024, Televisión rusa boicotea Juegos Olímpicos Paris 2024.

En tanto, la tripulación de un helicóptero ruso Ka-52M, de reconocimiento y ataque, destruyó un bastión ucraniano y eliminó un grupo de fuerzas enemigas, comunicó el jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

Desde la cartera precisaron que el ataque se llevó a cabo con misiles no guiados C-8 y guiados Vijr, en una zona bajo responsabilidad de la agrupación de tropas Vostok (Este).

El Ka-52M es una modificación modernizada del helicóptero Ka-52 Alligator, ampliamente utilizado en el conflicto en Ucrania.

El aparato dispone de un sistema optoelectrónico giro-estabilizado de detección y reconocimiento de objetivos de mayor alcance, una nueva unidad digital que le permite aumentar la precisión de puntería del arma, nuevas ruedas de chasis y neumáticos de aviación con más resistencia al desgaste.

Dmitró Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano tras su viaje a China: Pekín trabaja en una salida “estratégica” a la guerra

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, alabó en una entrevista publicada tras su visita de tres días a Pekín los esfuerzos chinos por lograr una “solución permanente y estratégica” a la guerra.

“Hemos recibido una señal clara de que China no busca cualquier solución temporal, ningún alto el fuego temporal, sino que trabaja en una solución permanente y estratégica al problema de la guerra” Dmitró Kuleba, ministro de Exteriores en una entrevista con la cadena ucraniana TSN

Kuleba destacó asimismo que su homólogo chino, Wang Yi, dijo de forma “clara y repetida” durante la reunión que mantuvieron en Pekín que China considera inviolable la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

El ministro ucraniano explicó que defendió ante su colega chino la necesidad de lograr una paz “justa y duradera”, y calificó de “importantes” y “positivas” las señales recibidas de China.

La visita de Kuleba esta semana a China es la primera que un dirigente de primer nivel hace al país asiático desde que comenzara la invasión militar rusa de Ucrania.

Según el Ministerio de Exteriores de Ucrania, el objetivo de la visita era explorar posibles perspectivas de paz para poner fin a la guerra provocada por la invasión rusa.

Kiev había rechazado hasta ahora las propuestas chinas para terminar la guerra por la vía de la negociación al no exigir Pekín una retirada previa de las tropas rusas de los territorios que ocupan en Ucrania.

En las últimas semanas Ucrania ha cambiado el tono de su discurso oficial y se ha abierto a la posibilidad de abrir en el corto plazo negociaciones con Rusia.

Tanto el presidente Volodímir Zelenski como Kuleba con su visita a Pekín han hablado de forma directa sobre las perspectivas de un posible acuerdo con dirigentes que proponen una negociación entre Rusia y Ucrania con condiciones que Kiev ha rechazado tajantemente hasta ahora.

Dmitró Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania (EFE)

Kremlin condena la decisión de Francia de no permitir a periodistas rusos cubrir Juegos Olímpicos Paris 2024

El Kremlin condenó la decisión de las autoridades francesas de no permitir a los periodistas rusos cubrir los Juegos Olímpicos de París, adonde acudirán sólo 15 atletas neutrales rusos.

“Consideramos que tales decisiones son inadmisibles. Creemos que infringen la libertad de prensa, no de forma indirecta, sino directa”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa diaria.

Peskov, que acusó a Francia de incumplir con sus obligaciones internacionales, llamó a las organizaciones que velan por la defensa de los derechos humanos a reaccionar a los sucedido.

Subrayó que Moscú tiene una opinión “extremadamente negativa” de la politización de este asunto por parte del Gobierno francés.

Por su parte, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, aseguró que la libertad de prensa y los derechos de los periodistas son “palabras vacías” para el presidente francés, Emmanuel Macron.

El argumento esgrimido por el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, es evitar que se cometan durante los Juegos actos de espionaje o ciberataques.

A su vez, estimó en 4 mil 300 las personas a las que se ha rechazado la entrada, sean periodistas, miembros de delegaciones, voluntarios, técnicos o trabajadores.

Los canales públicos rusos han decidido, por vez primera desde Los Ángeles 84, boicotear los Juegos de París al no comprar los derechos de televisión.

Aros Olímpicos de los Juegos Olímpicos de París 2024 (Aurelien Morissard / AP)

La televisión rusa boicoteará por primera vez en 40 años los Juegos Olímpicos ante la reducida representación de deportistas rusos debido a la guerra en Ucrania.

El Canal Uno y Rossía no transmitirán el evento, ni siquiera las disciplinas donde compitan rusos, algo que no ocurría desde que la Unión Soviética y el bando comunista boicotearan los Juegos de Los Ángeles 84. Estados Unidos había hecho lo mismo en 1980 con la excusa de la invasión soviética de Afganistán.

Fuentes de esos canales públicos precisaron a medios rusos que hacía “mucho tiempo” que se había tomado la decisión política de no mostrar al equipo ruso compitiendo sin bandera ni himno.

La televisión rusa sí transmitió los Juegos de Tokio en 2021, aunque entonces el equipo eslavo también acudió sólo con atletas neutrales.

La diferencia es que entonces aún no había comenzado la campaña militar rusa en Ucrania, motivo por el que ahora sólo 15 atletas rusos acuden a París.

Algunos comentaristas opinaron que el auténtico motivo del boicot televisivo es financiero, ya que la ausencia de deportistas rusos no garantiza altos índices de audiencia, por lo que los canales renunciaron a adquirir los derechos.

Existía la posibilidad de que Match TV, el canal especializado en deportes, sí transmitiera las principales competiciones, pero después de que las federaciones de taekwondo, judo y lucha rechazaran en el último momento la invitación del COI, también se descartó esa opción.

“Gastar millones por 15 personas en deportes poco populares es un coste injustificado”, informó Match TV.

Sea como sea, Mijaíl Polénov, antiguo comentarista de dicho canal, aseguró que la decisión de las televisiones de boicotear los juegos es “una catástrofe de magnitud nacional”.

“Ocurre entonces que, para la televisión deportiva rusa, como no está la bandera nacional, los Juegos Olímpicos ya no son una fiesta (...) No transmitir los Juegos es una decisión política”, señaló al diario Nóvaya Gazeta.

Ha aprovechado la situación la red social VKontakte -conocida como el Facebook ruso-, que sí ofrecerá en directo tanto las ceremonias de apertura y clausura, como las competiciones en 16 modalidades deportivas.

Otra opción que tienen los rusos es seguir los Juegos a través del canal del COI, opción que los rusos pueden utilizar desde el miércoles, cuando arrancó el torneo de fútbol con el partido España-Uzbekistán (2-1).

Desde altos funcionarios a políticos rusos han asegurado que no recurrirán a televisiones extranjeras para ver los Juegos Olímpicos, ni siquiera para conocer la actuación de sus compatriotas.

En cambio, varios entrenadores, deportistas en activo y leyendas del deporte ruso sí han mostrado intención de seguir de cerca los Juegos.