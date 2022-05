La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a su día 85 desde su comienzo el 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin decidió enviar una “operación militar especial” con el objetivo de presuntamente liberar a la región ucraniana de Donbás ya que asegura que en ese lugar hay simpatizantes prorrusos que desean formar parte de Rusia.

Hasta este jueves 19 de mayo la guerra ha llegado a su día 85 y en este día se reporta que en las últimas 24 horas casi 800 soldados ucranianos, 771 aproximadamente se rindieron de la planta de acero de Azovstal en Mariúpol según Rusia.

Asimismo, de acuerdo con cifras de las fuerzas rusas, sumando a estos combatientes mil 730 militares ucranianos se han rendido esta semana en la acería Azovstal.

También los ataques siguen durante esta guerra puesto que para este jueves una persona murió y otras resultaron heridas en el sureste de Rusia tras un ataque en un pueblo cerca de la frontera ucraniana, indicó el gobernador de la región de Kursk.

Por su parte el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania ha firmado decretos para extender la ley marcial y la movilización general en el país.

Ante la adhesión de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) y la negativa de Turquía, Joe Biden el presidente de Estados Unidos recibirá este jueves al presidente finlandés Sauli Niinisto y a la primera ministra sueca Magdalena Andersson en Washington para tratar su adhesión, que requiere del respaldo unánime de los 30 países de la OTAN.

Estados Unidos anunció, así como otros países de Europa que reabriría su embajada en Kiev, la capital de Ucrania.

Como respuesta de las sanciones de Occidente, Rusia anuncia expulsión de cinco diplomáticos portugueses, en represalia por la expulsión de diez rusos tras la ofensiva de su país en Ucrania, tras anuncios similares sobre decenas de diplomáticos franceses, italianos y españoles.

En tanto, debido a las consecuencias indirectas de esta guerra la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió este miércoles que la crisis alimentaria por la falta de cereales, agravada por la guerra en Ucrania, podría “durar años”, mientras el Banco Mundial anunció que inyectará 12 mill millones de dólares más para ayudar a los países más vulnerables.

La presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento ruso), Valentina Matviyenko, señaló este jueves que la reacción militar de Rusia ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN será “proporcional” y “adecuada”.

Aunque sin especificar qué tipo de medidas militares llevará a cabo Moscú, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

Asimismo, según la agencia de noticias TASS argumentó que esta decisión “no es soberana” y que se ha tomado “bajo la presión de Occidente”, principalmente de Estados Unidos y los países que conforman la Alianza.

El primer soldado ruso juzgado en Ucrania por crímenes de guerra pidió “perdón” este jueves ante un tribunal de Kiev al detallar cómo mató a un civil al inicio de la invasión rusa.

“Sé que no podrá perdonarme, pero de todos modos pido perdón”, dijo el sargento ruso de 21 años, Vadim Shishimarin, a la esposa del hombre, de 62 años, al que admitió haber matado en el noreste de Ucrania el 28 de febrero.

Vadim Shishimarin se enfrenta a una posible cadena perpetua en Ucrania por cargos de crímenes de guerra y asesinato premeditado.

Declaró ante el tribunal que disparó al hombre cuando él y varios otros soldados rusos se retiraban e intentaban reunirse con sus unidades en Rusia. Los soldados encontraron un coche civil, un Volkswagen, que secuestraron.

“Queríamos llegar adonde estaba nuestro ejército y volver a Rusia”, explicó Shishimarin. “En el camino, mientras conducíamos, vimos a un hombre. Estaba hablando por teléfono y dijo que nos entregaría”, prosiguió.

Vadim Shishimarin detalló que otro soldado ruso que viajaba en el mismo coche -que según él no era su comandante y al que llamó un soldado “desconocido”-, le dijo que disparara.

El soldado, de aspecto juvenil y vestido con una capucha gris y azul, miraba hacia el suelo con la cabeza apoyada en la caja de cristal de la defensa donde se encontraba mientras Katerina Shelipova declaraba sobre la muerte de su marido.

Se espera que otros soldados rusos sean juzgados pronto en Ucrania, ya que Kiev afirma haber abierto miles de casos de crímenes de guerra desde que Moscú lanzó su invasión el 24 de febrero.

A pesar de solicitar su unión a la OTAN por la posible a amenaza de una guerra con Rusia, Finlandia asegura que nadie podrá imponer que se instalen bases militares de la OTAN o se desplieguen armas nucleares en su país, así lo confirmó Sanna Marin, la primera ministra finlandesa en una entrevista publicada hoy en el diario italiano “Corriere della Sera”.

“Nadie vendrá a nosotros para imponernos armas nucleares o bases permanentes si no las queremos. Por lo tanto, creo que este tema no está en la agenda. No me parece que haya siquiera interés en desplegar armas nucleares o abrir bases de la OTAN en Finlandia”

Sanna Marin, primera ministra finlandesa