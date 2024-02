La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 722 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 15 de febrero 2024, Volodímir Zelenski viajará a Europa a las capitales de Francia y Alemania antes reunión de seguridad en Múnich.

En el frente, el Ejército ruso atacó anoche varias regiones de Ucrania con un total de 26 misiles, la mitad de los cuales fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea de Ucrania.

Entre otros tipos de proyectiles, Rusia utilizó en el ataque 14 misiles de crucero y 6 misiles balísticos Iskander-M que fueron disparados desde el aire y desde el mar.

Uno de los objetivos de los misiles ha sido la ciudad de Leópolis, en Ucrania occidental, donde un proyectil ha alcanzado una subestación eléctrica. Tres personas han resultado heridas, según las autoridades locales.

Otros misiles iban dirigidos contra la capital ucraniana, Kiev, donde las defensas aéreas han destruido todos los proyectiles que han llegado a la región. Los fragmentos de algunos misiles interceptados han provocado daños materiales en zonas residenciales del óblast.

También han caído misiles en las regiones de Poltava (centro), Ivano-Frankivsk (oeste) y Zaporiyia (sureste), donde ha sido alcanzada una infraestructura de la ciudad. Medios ucranianos también han informado de explosiones en la ciudad de Dnipró (centro).

Retraso de Estados Unidos para aprobar ayuda a Kiev ya está teniendo consecuencias; asevera Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este jueves que el retraso del Congreso estadounidense a la hora de aprobar un nuevo paquete millonario de ayuda a Ucrania ya está teniendo consecuencias en el desarrollo del conflicto.

“Ya vemos el impacto del hecho de que Estados Unidos no ha sido capaz de tomar una decisión, pero espero que Estados Unidos sea capaz de tomar una decisión, que el Congreso y la Cámara de Representantes acuerden un apoyo continuo a Ucrania” Jens Stoltenberg a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza en Bruselas

El Senado estadounidense ya ha aprobado, con los votos de los demócratas y algunos republicanos, un proyecto de ley de 95 mil millones de dólares, que entre otras prioridades, incluye 60 mil millones para Ucrania y 14 mil para Israel.

Sin embargo, la Cámara de Representantes aún debe dar su visto bueno a esa iniciativa.

Stoltenberg subrayó que apoyar a Ucrania “no es caridad”, sino “una inversión en nuestra propia seguridad”.

Recalcó que si se permite al presidente de Rusia, Vladímir Putin, ganar la guerra contra Ucrania “no solo será una tragedia para los ucranianos, sino que también será peligroso para nosotros”.

Recordó que en su reciente visita a Estados Unidos se reunió con representantes republicanos y demócratas y que el mensaje en el país era a favor de mantener el apoyo a Ucrania.

“Cuento con que el Congreso de Estados Unidos sea capaz de reflejar ese apoyo en una decisión para mantener el respaldo para Ucrania” Jens Stoltenberg , secretario general de la OTAN

Dijo que el apoyo de los países aliados a Ucrania está suponiendo “una diferencia en el campo de batalla cada día” y detalló que ayer Kiev atacó un buque de guerra ruso.

Stoltenberg también volvió a pronunciarse sobre las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien el sábado aseguró que, ante un eventual ataque ruso a alguno de los países de la OTAN que no gastan en defensa el 2 % del PIB, no solo se negaría a protegerlos, sino que “animaría” a Rusia a “hacer lo que le dé la gana” con ellos.

En una cumbre de líderes aliados en 2014, los países de la organización transatlántica acordaron trabajar para destinar el 2 % de sus productos interiores brutos nacionales a la defensa en el año 2024.

El secretario general dijo que el artículo 5 de la Alianza, que establece el principio de defensa colectiva según el cual un ataque contra un miembro de la organización equivale a un ataque contra todos ellos y la respuesta debe ser conjunta, es “el núcleo de la OTAN” y aplica “para todos los aliados”.

“Sabemos que cualquier insinuación de que no estamos ahí para proteger y defender a todos los aliados socavaría la seguridad de todos nosotros y pondría en riesgo a nuestros soldados, nuestro personal, que están en primera línea para proteger toda la Alianza” Jens Stoltenberg , secretario general de la OTAN

En cualquier caso, reiteró que se espera que este año dieciocho de los treinta y un países miembros de la OTAN alcancen el objetivo del 2 %.

Sobre la posibilidad de que la Unión Europea cuente con su propia capacidad de disuasión nuclear, Stoltenberg afirmó que la OTAN ya tiene su disuasión nuclear que “ha funcionado durante décadas”.

“Hemos acordado procedimientos de mando y control, doctrinas, y esto es un esfuerzo conjunto de Estados Unidos y los aliados europeos, la disuasión nuclear de la OTAN. No deberíamos hacer nada para socavar eso. Solo crearía más incertidumbre y más espacio para errores de cálculo y malentendidos” Jens Stoltenberg , secretario general de la OTAN

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Donald Trump reitera que Estados Unidos no debería defender a países de la OTAN que no paguen su cuota

El expresidente Donald Trump reiteró el miércoles que los países miembros de la OTAN deben contribuir más a la Alianza, caso contrario Estados Unidos nos los debería proteger.

Durante un mitin que ofreció en Carolina del Sur, el favorito en las primarias republicanas para elegir al candidato de ese partido en las próximas elecciones presidenciales no mantuvo el tono de los polémicos comentarios del pasado sábado, pero insistió en que Estados Unidos no debe proteger a los países que no paguen su cuota.

En la ciudad de North Charleston, Trump incluso opinó que la cuota del 2 % del PBI que cada país miembro de la OTAN hace en Defensa debería subir al 4 %.

El pasado sábado, en otro mitin electoral también en Carolina del Sur, el expresidente arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la Alianza que no realicen el pago del 2 % de su PIB, un objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

El rechazo de varios líderes europeos no se hizo esperar, al igual que el del actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, quien el martes calificó el comentario de “estúpido” y “vergonzoso”.

Durante el acto de campaña de la noche del miércoles, y como lo ha manifestado en otras ocasiones, Trump señaló que una administración suya resolvería de manera rápida la guerra entre Ucrania y Rusia.

En esta ocasión, saludó que no tenga visos de prosperar en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, el proyecto aprobado por el Senado con un paquete de ayudas por 95 mil 300 millones de dólares, de las cuales 60 mil millones son para Ucrania.

Trump volvió a calificar los procesos legales que afronta como casos de “interferencia electoral”, debido a que concurre a las elecciones generales del próximo noviembre y, agregó que algunas encuestas le dan un triunfo sobre Biden.

Donald Trump (Reuters )

Volodímir Zelenski viajará a Francia y Alemania antes de reunión de seguridad en Múnich

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que viajará a Berlín y a París el viernes para reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, y el sábado participará en Múnich (Alemania) en la Conferencia de Seguridad.

El sábado, el jefe de Estado de Ucrania pronunciará un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich y mantendrá reuniones bilaterales en la capital bávara, entre otras con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, señaló su oficina este jueves.

También tiene agendado encuentros con el presidente checo, Petr Pavel, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, así como con otros líderes y empresarios de grandes empresas.

La Oficina de la Presidencia de Ucrania no reveló qué temas abordará en sus reuniones bilaterales con Scholz y Macron, pero su oficina ha estado intensamente negociando con Alemania y Francia la firma de garantías de seguridad similares a las que ya firmó recientemente con el Reino Unido.

De hecho, el Elíseo de Francia ha adelantado que ambos líderes firmarán este viernes un acuerdo bilateral de seguridad.

La Cancillería de Alemania aún no ha confirmado oficialmente la visita. A finales de enero Zelenski expresó su esperanza de que “pronto pueda haber noticias positivas” sobre un acuerdo de garantías de seguridad también con Berlín.

En el caso de Alemania se trata de la tercera visita del presidente ucraniano desde el inicio de la guerra rusa en su país hace casi dos años desde la de mayo pasado y diciembre, aunque en este último viaje únicamente visitó una base estadounidense en Wiesbaden (oeste) sin reunirse con las autoridades germanas.

El año pasado Zelenski intervino además en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero únicamente a través de una videoconferencia.

Ahora es la primera vez que participa en persona en este encuentro, que reúne entre el viernes y el domingo a unos 50 jefes de Estado y de Gobierno, así como más de cien ministros de todo el mundo.