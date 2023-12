La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 673 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 28 de diciembre 2023, Estados Unidos libera última ayuda militar a Ucrania sin aprobación del Congreso.

Del lado del frente, Avdivka se ha convertido en el próximo objetivo de la tropas rusas en la región oriental de Donetsk tras la captura de Márinka, mientras el mando ucraniano no descarta un repliegue de esa localidad, no sin antes intentar infligirle el mayor número posible de bajas al enemigo.

El mando militar ucraniano ha quitado hierro a la retirada de sus fuerzas de Márinka, una localidad reducida a ruinas tras casi 22 meses de combates con empleo de artillería y aviación, situada en la afueras de Donetsk y controlada por Rusia desde 2014.

Según Kiev, el control de las ruinas de Márinka, conseguido a costa de miles de bajas, no pasa de ser un logro táctico de las tropas rusas, sin influencia en la situación general.

Coinciden con esta apreciación los expertos del “think tank” estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que sostienen que el control de esa localidad no es significativo “a menos que las fuerzas rusas aumenten su capacidad de efectuar rápidos avances mecanizados, algo de lo que no hay señales”.

Candidata pacifista apartada de presidencial rusa creará su propio partido

La política Ekaterina Duntsova, cuya candidatura a la presidencial rusa de marzo fue descartada por la comisión electoral, anunció el miércoles que quiere crear su propio partido para aglutinar a “todos aquellos que están a favor de la paz, la libertad y la democracia”.

Esta ex concejala municipal de una ciudad de provincias, poco conocida, apeló la negativa de la comisión electoral de validar su candidatura a la presidencial.

En la cita se espera que el vencedor sea el presidente Vladimir Putin para un mandato de otros seis años, frente a una oposición amordazada.

La Corte Suprema mantuvo sin embargo esa decisión, según anunció la propia Ekaterina Dountsova este miércoles en su canal de Telegram. La comisión electoral había alegado “errores en los documentos” presentados para registrar su candidatura a la elección presidencial.

Ekaterina Duntsova, que quería encarnar la “alternativa” al poder actual, había criticado en particular la campaña militar rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Este miércoles dijo que pese a todo se niega a “abandonar”, y anunció la creación de un partido político.

“Tenemos que actuar para hacer oír nuestra voz”, dijo, y afirmó esperar que los rusos obtengan así “el derecho a vivir sin miedo, hablar libremente y confiar en el futuro”.

“Será el partido de todos aquellos que están a favor de la paz, la libertad y la democracia”, añadió esta política que se presenta en su página web como jurista y periodista.

Incluso si Ekaterina Duntsova logra crear su partido, eso no cambiará nada en la elección presidencial.

La mujer de 40 años dijo simplemente que su objetivo es celebrar el congreso fundacional de la formación en marzo, para luego designar candidatos a unas elecciones locales en septiembre.

Ekaterina Duntsova, política rusa aspirante presidencial 2024 (Cortesía)

Rusia asegura que recondujo casi por completo exportaciones de petróleo hacia Asia

Rusia ha reconducido casi por completo sus exportaciones de petróleo hacia China e India, con unos ingresos comparables al nivel de 2021, anunció el miércoles su viceprimer ministro de Energía, Alexander Novak.

Rusia, objeto de un gran número de sanciones occidentales por su ofensiva en Ucrania, especialmente sobre sus hidrocarburos, vende actualmente entre 45% y 50% de su petróleo a China y 40% a India, afirmó.

“Si antes abastecíamos a Europa con entre 40 y 45% del volumen total de exportaciones de petróleo y productos petrolíferos, esperamos que esta cifra no supere el 4-5% para finales de año” Alexander Novak, viceprimer ministro de Energía en una entrevista al canal de televisión ruso Rossia 24

Pese a las restricciones de Occidente, que quiere limitar el precio de venta del petróleo ruso, Novak celebró que “el complejo energético y petrolero ruso se haya desarrollado con éxito en 2023″.

“Mucha gente quiere comprar petróleo y productos petroleros rusos. Se trata de países de Latinoamérica, países africanos y otros países de la región Asia-Pacífico” Alexander Novak, viceprimer ministro de Energía en una entrevista al canal de televisión ruso Rossia 24

Los ingresos de Rusia por petróleo y gas ascenderán este año a casi 9 billones de rublos (unos 98 mil millones de dólares), lo que supone “aproximadamente el nivel de 2021″, antes de las sanciones, indicó.

La industria de los hidrocarburos representa el 27% del PIB (Producto Interior Bruto) de Rusia, y su venta en el extranjero supone cerca del 57% de las exportaciones totales del país, añadió Novak.

A finales de noviembre, Rusia decidió, junto con los demás países de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados), entre ellos Arabia Saudita, intensificar su reducción de la producción de petróleo para impulsar los precios.

Petróleo (Especial)

Estados Unidos libera última ayuda militar a Ucrania sin aprobación del Congreso

Estados Unidos anunció el miércoles el desembolso de 250 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, el último paquete de apoyo disponible para el gobierno sin la aprobación del Congreso.

“Es imperativo que el Congreso actúe lo antes posible para promover nuestros intereses de seguridad nacional ayudando a Ucrania a defenderse de la invasión rusa” Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos en un comunicado

“El último paquete del año” incluye municiones de artillería y defensa aérea, informó.

El presidente Joe Biden ha hecho del respaldo a Ucrania una prioridad y las armas y la asistencia financiera de Estados Unidos han sido cruciales para ayudar al país pro-occidental a luchar contra las fuerzas de Rusia.

Sin embargo, los republicanos de derecha han liderado una iniciativa para detener el esfuerzo, negándose a autorizar nuevos desembolsos presupuestarios si los demócratas no acuerdan primero nuevas y radicales medidas contra la migración ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos.

El último paquete de ayuda tiene un valor de hasta 250 millones de dólares, informó el Departamento de Estado e incluye:

Municiones de defensa aérea, otros componentes del sistema de defensa aérea

Municiones adicionales para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad

Municiones de artillería de 155 mm y 105 mm

Municiones antiblindaje y más de 15 millones rondas de municiones

La declaración destacó la coalición liderada por Estados Unidos que ayuda a Ucrania y señaló que “más de 50 países” están involucrados. El Congreso estadounidense retoma sus actividades el 8 de enero.