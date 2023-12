En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que otorgará el perdón a algunos delincuentes encerrados.

El indulto de Joe Biden se convertirá en un milagro navideño para aquellas personas encerradas por delitos relacionados con la marihuana .

Te contamos cuáles son los delitos a los que Joe Biden les otorga el perdón y cuáles son las condiciones para hacer realidad este milagro navideño.

El presidente de Estados Unidos hizo un anuncio para perdonar a delincuentes encerrados por los delitos de:

El perdón de Joe Biden busca beneficiar a miles de personas que fueron condenadas a nivel federal y en el Distrito de Columbia, pero llamó a las autoridades locales y estatales para que hagan lo mismo.

Las personas que reciban el perdón podrán salir de la cárcel en los siguientes meses. Sin embargo, algunas personas mantendrán su libertad vigilada hasta por 10 años.

Además, Joe Biden también perdonó a 11 personas que cumplen penas desproporcionadamente largas por delitos de drogas no violentos.

Estos delincuentes encerrados actualmente cumplen condenas de entre 15 años y cadena perpetua.

Joe Biden perdonó a 11 personas condenadas por delitos de drogas no violentos como un milagro navideño (Captura de pantalla)

Como un milagro navideño, Joe Biden otorgó un perdón total, completo e incondicional a los ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes legales que cometieron o fueron condenados por estos delitos.

El presidente de Estados Unidos dijo que estas condenas han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas.

El perdón otorgado por Joe Biden busca reducir las consecuencias colaterales innecesarias de los delincuentes sentenciados por posesión o uso de marihuana.

No obstante, los delincuentes que fueron encerrados por los siguientes delitos no podrán obtener el perdón de Joe Biden:

No se aplica a personas que no eran ciudadanos y no se encontraban legalmente en los Estados Unidos en el momento de cometer el delito.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos