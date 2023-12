La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 651 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 7 de diciembre 2023, Volodímir Zelenski agradece a Japón el envío de otros mil millones de dólares de ayuda a Ucrania.

Las nuevas promesas de ayuda occidental a Ucrania se ralentizaron drásticamente, cayendo a su nivel más bajo desde el inicio de la invasión rusa a principios de 2022, indicó el jueves el instituto de investigación alemán Kiel Institute.

“La dinámica del apoyo a Ucrania se ralentiza. Las promesas de ayuda alcanzaron su nivel más bajo entre agosto y octubre de 2023, una disminución de casi 90% en comparación con el mismo periodo en 2022″, detalló el instituto, que registra la ayuda militar, financiera y humanitaria prometida y entregada a Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022.

Según los datos del Kiel Institute, los nuevos compromisos contraídos entre agosto y octubre ascienden a 2 mil 110 millones de euros (2 mil 270 millones de dólares), lo que representa una disminución del 87% con respecto al mismo periodo en 2022. Es el importe trimestral “más bajo” desde que empezó el conflicto.

Desde entonces, los aliados de Ucrania y las grandes organizaciones internacionales (Banco Mundial, FMI...) han prometido un total de unos 275 mil millones de dólares de ayuda.

Entre agosto y octubre de 2023, “solo 20″ de los 42 países donantes supervisados por el instituto “se comprometieron a nuevos paquetes de ayuda” y los nuevos compromisos de la Unión Europea y Estados Unidos fueron “limitados”.

“Las perspectivas son inciertas”, según el instituto, “puesto que el mayor compromiso pendiente -- de la Unión Europea -- no se aprobó y la ayuda de Estados Unidos disminuye”.

La partida de 50 mil millones de euros (53 mil 800 millones de dólares) prometida por la UE está siendo bloqueada por algunos países reticentes. “Un nuevo retraso reforzaría claramente la posición de Putin”, alertó Christoph Trebesch, que dirige el equipo del Kiel Institute que sigue la ayuda a Ucrania.

La nueva dotación estadounidense también está bloqueada en el congreso por las reticencias de los representantes republicanos.

El Kremlin afirmó el jueves que espera que los legisladores estadounidenses sigan bloqueando las peticiones de la Casa Blanca de ayuda de emergencia para Ucrania, en medio de una disputa interna en Washington sobre las reformas migratorias.

Los senadores republicanos de Estados Unidos ya bloquearon 106 mil millones de dólares en ayuda de emergencia, principalmente para Ucrania e Israel, como reacción a la exclusión de las reformas migratorias que habían exigido como parte del paquete.

Los dirigentes estadounidenses quieren “seguir quemando el dinero de los contribuyentes en el horno de la guerra ucraniana”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmando esperar que aún haya “suficientes personas razonables entre los miembros del Congreso” para negarse a ello.

El Kremlin asegura que el fin de las entregas de armas estadounidenses a Ucrania es un requisito previo para entablar conversaciones de paz.

El presidente ruso Vladimir Putin afirma que el ejército ucraniano se derrumbaría al cabo de una semana sin el apoyo de los países occidentales.

Los republicanos bloquearon el miércoles la aprobación en el Senado de Estados Unidos de un proyecto presupuestario de unos 105 mil millones de dólares (unos 97.526 millones de euros) que incluía partidas para apoyar a Ucrania y a Israel.

A cambio de sus votos, la bancada conservadora exige restringir las leyes de migración de Estados Unidos, en particular el sistema de asilo, y eliminar una serie de permisos humanitarios para migrantes.

Todos los 49 senadores republicanos de la Cámara Alta votaron en contra de que avanzara la tramitación del proyecto, que incluye más de 61 mil millones en ayuda militar para Kiev y unos 14 mil para Israel.

Aunque los demócratas tienen mayoría de 51 escaños en el Senado, eran necesarios 60 votos para llevar el proyecto al pleno, por lo que la oposición republicana fue suficiente para congelar su avance.

Durante una intervención en el hemiciclo, el líder de la bancada conservadora en el Senado, Mitch MacConell, aseguró que su partido no apoyará ningún paquete presupuestario si a cambio no se imponen restricciones migratorias.

“Como hemos dicho durante semanas, los proyectos legislativos que no incluyan cambios que refuercen la seguridad en nuestras fronteras, no serán aprobados en el Senado”

Por su parte, los demócratas han insistido en que, para ellos, es vital seguir apoyando a Ucrania e Israel. En un discurso el mismo miércoles, Biden señaló incluso que está dispuesto a hacer concesiones en temas migratorios a cambio del desembolso.

“Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. No funciona. Y hasta el momento no he obtenido respuesta”

Joe Biden en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca