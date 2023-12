La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 650 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 5 de diciembre 2023, alcalde de Energodar, acusa a Rusia de seguir torturando a trabajadores de la planta de Zaporiyia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, visitará los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita el miércoles para abordar en particular la cuestión del conflicto israelo-palestino y el petróleo, anunció el martes el Kremlin.

Según el portavoz, Putin discutirá durante esta visita “las relaciones bilaterales”, “la agenda internacional”, “el conflicto israelo-palestino”, así como la reducción de la producción de petróleo en el marco de la alianza petrolera OPEP+ de la que Rusia forma parte.

Por otra parte el Kremlin también anunció que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, visitará Rusia el jueves para conversar con Putin.

Ambos países están fortaleciendo sus lazos económicos y militares frente a las sanciones occidentales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió el lunes que el actual antagonismo con Occidente no responde a los intereses de ninguna de las partes, al recibir las cartas credenciales de una veintena de embajadores, incluidos varios diplomáticos occidentales.

“La actual congelación de las relaciones con Rusia, por cierto, no por iniciativa nuestra, no es rentable. No es rentable ni para ustedes ni para nosotros. Pero, en primer lugar, bajo mi punto de vista, para Alemania”

Vladimir Putin durante la ceremonia celebrada en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin