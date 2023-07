La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 510 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 18 de julio 2023, Rusia dijo atacar a Odesa como represalia a puente de Crimea.

Aunque el acuerdo del mar Negro ocupó buena parte de la reunión, ésta estaba planteada como un repaso más amplio de la guerra en Ucrania tras más de 500 días desde el inicio de la invasión rusa.

La jefa de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, advirtió de que, además de enorme sufrimiento y destrucción, el conflicto está creando un mundo cada vez más peligroso, con crecientes tensiones y el riesgo de una carrera armamentística global.

Los países occidentales insistieron en el fin al conflicto pasa por la retirada de Rusia, a la que acusaron de no tener ningún interés es una paz justa y duradera.

De su lado, Moscú acusó precisamente a esas naciones de haber empujado primero al conflicto y luego de haber torpedeado un posible acuerdo de paz.

Rusia afirma que avanzó 1.5 kilómetros en el noreste de Ucrania

El ministerio ruso de Defensa afirmó este martes que el ejército avanzó 1.5 kilómetros durante “operaciones ofensivas” cerca de Kupiansk, en el noreste de Ucrania.

“En la zona de Kupiansk, las unidades de agrupamiento ‘Oeste’ continúan con éxito sus operaciones ofensivas... El avance total fue de dos kilómetros de frente y un kilómetro y medio de profundidad” Ministerio de Defensa ruso en un comunicado

Por otro lado, el ministerio de Defensa afirmó este martes que por la noche las fuerzas rusas llevaron a cabo bombardeos de “represalia” en Odesa (sur de Ucrania) en los que se destruyeron “instalaciones donde se prepararon actos terroristas contra Rusia utilizando drones navales”.

Según Moscú, esas instalaciones habrían sido utilizadas por Ucrania para preparar el ataque de la víspera contra el puente de Crimea, península ucraniana anexionada por Moscú en 2014.

Guerra Rusia Ucrania (HANDOUT / AFP)

Potencias occidentales y Rusia chocan en la ONU tras el fin del acuerdo del mar Negro

Las potencias occidentales y Rusia protagonizaron el lunes un nuevo choque en el Consejo de Seguridad de la ONU, en esta ocasión tras la decisión de Moscú de poner fin al acuerdo del mar Negro que facilitaba las exportaciones de cereal ucraniano.

El movimiento del Kremlin centró la atención en una reunión en Nueva York a la que acudieron numerosos ministros de Exteriores, entre ellos el británico James Cleverly, la francesa Catherine Colonna o la alemana Annalena Baerbock.

Todos ellos criticaron con dureza la suspensión del llamado acuerdo del grano y reclamaron a Moscú que vuelva a la mesa de negociaciones, dado el impacto que su decisión va a tener en la seguridad alimentaria global.

”Seamos claros, las acciones de Rusia están quitando comida de la boca a la gente más pobre de África, Oriente Medio y América Latina” James Cleverly, ministro de Exteriores británico

La jefa de la diplomacia francesa, mientras, habló de “chantaje” por parte rusa y dijo que la Unión Europea va a buscar ampliar la salida de productos agrícolas ucranianos por otras vías.

También participó en el encuentro el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, quien acusó a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria global y dijo que su país está estudiando ya opciones para poder seguir exportando grano a los mercados internacionales.

Por su parte, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, criticó el funcionamiento de la iniciativa del mar Negro -insistió en la idea de que la mayor parte del cereal no ha ido a parar a los países más necesitados- y dejó claro que Moscú no volverá a ella si no se cumplen sus exigencias sobre las facilidades para sus propias exportaciones.

”Rusia sólo considerará su reanudación cuando se logren resultados concretos en lugar de promesas” Dmitry Polyanskiy, embajador adjunto de Rusia ante la ONU

Al respecto, el secretario general de la ONU, António Guterres, defendió los avances que se han logrado en ese ámbito y se mostró “profundamente decepcionado” de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ignorase sus propuestas para tratar de mejorar la situación y mantener el acuerdo con vida.

Aumenta precio delos cereales. (GETTY / GETTY)

Rusia dijo atacar a Odesa como represalia a puente de Crimea

Rusia dijo hoy haber bombardeado instalaciones en el puerto de Odesa donde se preparaban “actos terroristas” contra el país y se fabricaban drones acuáticos, como los dos utilizados por Ucrania la víspera en el ataque contra el puente de Crimea.

”Esta noche las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque grupal de represalia con armas de alta precisión lanzadas desde el mar contra instalaciones en las que se preparaban con lanchas no tripuladas actos terroristas contra Rusia, así como contra un sitio en un astillero cerca de la ciudad de Odesa donde se fabricaban los drones marítimos” Ministerio de Defensa ruso

El portavoz castrense, teniente general Ígor Konashénkov, indicó que además, tanto en Odesa como en Mikoláyiv se destruyeron esta noche en el bombardeo ruso almacenes en los que Ucrania guardaba aproximadamente 70 mil toneladas de combustible y que es utilizado por las Fuerzas Armadas ucranianas.

”Se alcanzan todos los objetivos previstos. Se registraron incendios y detonaciones en los objetos destruidos” Ígor Konashénkov, portavoz castrense, teniente general

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó la víspera que Moscú “responderá sin falta al ataque terrorista” de Ucrania contra el puente de Kerch, que une la anexionada península de Crimea con la Rusia continental, y adelantó que el Ministerio de Defensa ya preparaba las propuestas correspondientes para la represalia.

En el ataque murió un matrimonio de la región rusa de Bélgorod y su hija menor resultó herida.

La explosión causada por dos drones marítimos dejó inutilizable uno de los tramos automovilísticos del puente, mientras que en otro el asfalto se desplazó entre 70 y 80 centímetros, pero puede ser utilizado por los conductores desde esta medianoche tras efectuar Rusia los estudios estructurales pertinentes.

Ucrania ha interpretado el ataque nocturno contra Odesa como una advertencia a Kiev tras suspender Rusia la víspera el acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro, incluido desde el puerto de esta ciudad sureña.

”El ataque nocturno de los rusos a Odesa y Mikoláyiv con el uso de misiles y mártires es una prueba más de que el país terrorista quiere poner en peligro la vida de 400 millones de personas en varios países que dependen de las exportaciones de alimentos de Ucrania” Andrí Yermak, jefe de Gabinete de la Oficina de la Presidencia ucraniana en su canal de Telegram

Rusia canceló todas las garantías de navegación marítima y restauró las restricciones al corredor humanitario, así como el régimen de una zona temporalmente peligrosa en las aguas del noroeste del mar Negro, además de suspender su participación en el centro conjunto en Estambul que coordinaba la llamada Iniciativa del Mar Negro para la exportación de grano ucraniano.

Ello quiere decir que vuelve el riesgo de bombardeos y minas al mar Negro y dificulta de sobremanera la idea del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de activar un acuerdo similar con ayuda de la ONU y Turquía para continuar las exportaciones, incluido por los seguros de los barcos.