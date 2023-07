La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 509 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 17 de julio 2023, Rusia acusa a Ucrania de ataque en puente de Crimea que dejó dos muertos.

También este fin de semana los ataques siguieron, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo haber repelido un ataque masivo de drones ucranianos contra la ciudad crimea de Sebastopol, base de la Flota rusa del mar Negro.

”Esta mañana se frustró un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con siete aparatos aéreos no tripulados y dos semisumergibles no tripulados contra objetivos en territorio de la península de Crimea cerca de la ciudad de Sebastopol”, señaló Defensa en un comunicado.

Según la nota, dos drones fueron destruidos por la defensa aérea y los otros cinco más fueron neutralizados por medios electrónicos sin alcanzar sus objetivos.

Además, en la parte norte del mar Negro, fueron descubiertas y eliminadas dos embarcaciones no tripuladas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

”Como resultado del frustrado ataque terrorista, no hubo víctimas ni daños”, aseguraron en el ministerio ruso.

Previamente, también el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev, informó del ataque que describió como “masivo y prolongado”.

Horas después de publicar su mensaje en Telegram, Razvozhaev realizó un nuevo anuncio en el que comunicó sobre un nuevo ataque con dron contra el puerto de Sebastopol.

Según el gobernador crimeo, el aparato no tripulado fue interceptado por medios de lucha radioelectónicos rusos y destruido en el agua.

Mientras que las fuerzas ucranianas recuperaron durante la pasada semana en los alrededores de la ciudad ocupada de Bajmut otros 7 kilómetros cuadrados de territorio que estaba bajo control de las tropas rusas, informó hoy la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, en sus redes sociales.

Aunque también Kiev, ha admitido que su contraofensiva avanza lentamente e insta a Estados Unidos y otros países aliados a entregarle más armas de largo alcance y artillería.

Vladimir Putin dice que la entrega de bombas de racimo a Ucrania es un delito

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó en una entrevista que la entrega de bombas de racimo estadounidenses a Ucrania es un “delito”.

”En cuanto a las municiones de racimo, la propia administración de Estados Unidos hizo una valoración de las mismas hace un tiempo a través de sus empleados, cuando calificó su uso de un delito. Así es como creo que debe ser visto” Vladimir Putin en la entrevista para el programa “Moscú.Kremlin.Putin”

Estados Unidos anunció el pasado 7 de julio el envío de las bombas de racimo a Ucrania pese a las críticas de algunos países.

El jueves el Pentágono aseguró que las bombas de racimo prometidas a Kiev en apoyo a su ofensiva contra Rusia ya se encontraban en ese país.

Según Putin, Moscú tiene “suficientes reservas” de sus propias municiones de racimo, que hasta ahora no ha usado en las operaciones militares en el vecino país.

”Hasta ahora no lo hemos hecho, no las hemos usado, y no hemos tenido tanta necesidad”, afirmó y agregó que si Ucrania usa las bombas contra las tropas rusas, Moscú se reserva el derecho a “acciones idénticas”.

Este martes, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, también afirmó que en caso del suministro de bombas de racimo estadounidenses a Ucrania, Moscú “utilizará medios de destrucción similares”.

Según Human Rights Watch (HRW), tanto Rusia como Ucrania ya han utilizado ese tipo de armamento.

¿Qué son las bombas de racimo? (Especial)

Rusia suspende el acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro

Rusia anunció hoy la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro desde puertos ucranianos, tras constatar que no se han cumplido los compromisos con la parte rusa.

”El acuerdo del grano se suspende”, afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Al mismo tiempo, Peskov subrayó que, “apenas se cumpla la parte rusa” de los acuerdos, Rusia “inmediatamente volverá a implementar este acuerdo”.

”En la práctica los acuerdos del mar Negro expiraban hoy. Lamentablemente, la parte del acuerdo del mar Negro que se refiere a Rusia no se ha cumplido. Por ello, (el acuerdo) pierde su vigor” Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin

El portavoz del Kremlin se refería a la reconexión del banco agrícola ruso, Rosseljozbank, al SWIFT, el levantamiento de sanciones a repuestos para la maquinaria agrícola, el desbloqueo de la logística y seguros de transporte, el descongelamiento de activos y la reanudación de la tubería de amoníaco Togliatti-Odesa, que explotó el 5 de junio.

Esta aspiraciones rusas están contenidas en un memorándum firmado entre Rusia y la ONU, que Moscú considera de cumplimiento obligatorio para la implementación del acuerdo del grano.

Peskov negó que la suspensión del pacto para la exportación de grano a través del mar Negro tenga relación con el ataque perpetrado esta madrugada contra el puente de Crimea, que une la ocupada península ucraniana con Rusia.

”No, son acontecimientos que no están vinculados de ninguna manera”, afirmó al ser preguntado sobre ese extremo.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, informó a su vez de que “Rusia comunicó oficialmente a las partes turca y ucraniana, así como al Secretariado de la ONU, de que se opone a la prolongación del acuerdo” del grano.

Aumenta precio delos cereales. (GETTY / GETTY)

Rusia acusa a Ucrania de ataque en puente de Crimea que dejó dos muertos

Rusia acusó el lunes a Ucrania de perpetrar el ataque contra un puente que une su territorio con la anexada península de Crimea, en el que dijo que murieron dos civiles.

“El ataque de hoy (lunes) contra el puente de Crimea fue llevado a cabo por el régimen de Kiev” María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores

Una pareja de civiles murió y su hija resultó herida, precisó el Comité de Investigación ruso.

“Dos civiles murieron: un hombre y una mujer, que conducían un automóvil en el puente. Su hija resultó herida” Comité de Investigación ruso

Una fuente de los servicios de seguridad ucranianos (SBU) dijo a la agencia de noticias AFP que las fuerzas de su país están detrás del ataque llevado a cabo con “drones navales”.

“El ataque de hoy en el puente de Crimea es una operación especial de los SBU y la marina”, dijo esta fuente a la AFP, especificando que “el puente fue atacado con drones navales”.

El gobernador prorruso de Crimea, Serguéi Aksiónov, había informado temprano este lunes que el tráfico a lo largo de un puente que une Crimea con la región rusa de Krasnodar había quedado interrumpido a raíz de una “emergencia”.

El puente de Kerch, que une Rusia con la península ucraniana de Crimea que Moscú se anexionó en 2014, sirve de enlace vital para transportar suministros a los soldados rusos en Ucrania.

En octubre de 2022 fue dañado por un camión bomba en un atentado que Moscú atribuyó a Ucrania. Kiev ha negado estar detrás del ataque.