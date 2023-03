La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 391 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 21 de marzo 2023 la guerra llegó a su día 391 en el Xi Jinping, presidente de China está de visita oficial en Moscú, dice que relaciones con Rusia son prioridad.

Además el mandatario chino, invitó a Vladimir Putin a su país, como muestra de las buenas relaciones que tienen.

Ucrania celebra este martes la “visita histórica” a Kiev del primer ministro japonés, Fumio Kishida, como un “gesto de solidaridad” del país asiático tras más de un año de invasión rusa.

También se tiene registro de que Ucrania efectuó el martes un ataque con dron contra una estación de bombeo de petróleo en una región fronteriza de Rusia, sin causar víctimas, dijo el gobernador de Briansk.

“Las fuerzas armadas ucranianas utilizaron un dron para atacar el territorio de la estación de bombeo de petróleo Novozibkov, perteneciente a Transneft. No hay víctimas a lamentar”, publicó en Telegram Alexander Bogomaz, responsable de esta región que colinda con el norte de Ucrania.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, llegó hoy a Kiev, en una visita sorpresa al país, para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, según unas imágenes difundidas por la cadena estatal japonesa NHK.

El mandatario japonés llegó a una estación de trenes de la capital ucraniana alrededor de las 19 hora japonesa (las 10 GMT) tras haber tomado un tren desde Polonia horas antes, y fue recibido por una delegación ucraniana, aunque no por Zelenski, con quien se reunirá a continuación.

Kishida se había reunido en la víspera con el primer ministro indio, Narendra Modi, e iba a regresar hoy a Tokio, según la agenda oficial.

Sin embargo, decidió llevar a cabo este viaje a Ucrania después de decir en una sesión parlamentaria del pasado enero que visitaría el país “si se producían las condiciones adecuadas”.

No es habitual para un líder japonés realizar una visita oficial a un país extranjero sin un anuncio previo.

Kishida llevaba planeando un posible viaje a Ucrania desde comienzos de año, según los medios locales, que también señalan que el desplazamiento no se podía programar con mucha antelación ni hacer público por cuestiones de seguridad.

La visita del mandatario japonés a Ucrania coincide con la del chino, Xi Jinping, a Moscú, un viaje que Tokio dijo estar “vigilando de cerca” en la víspera.

El Gobierno japonés, actual presidente de turno del G7, querría con este viaje reforzar su postura de apoyo a Ucrania.

Kishida viene también aprobando una serie de sanciones contra Rusia como la congelación de activos de altos cargos del Gobierno, entre ellas el primer ministro del país, Mikhail Mishustin.

Tras la visita a Ucrania, el mandatario japonés se desplazará de nuevo a Polonia para una visita oficial el miércoles con el fin de coordinar con este país los esfuerzos para brindar ayuda humanitaria a Ucrania, según el ministerio nipón.

La Federación Ucraniana de Esgrima anunció el boicot a toda competencia en la que participen deportistas rusos y bielorrusos, después de que la Federación Internacional levantara recientemente el veto a los representantes de ambos países.

Ese veto se había tomado después de que en febrero de 2022 el ejército ruso invadiera Ucrania.

“Se ha decidido no solamente no participar en duelos en las competiciones de cualquier nivel con deportistas rusos y bielorrusos, sino que nuestros deportistas, entrenadores y árbitros no participarán en las competiciones en las que tomen parte los deportistas rusos y bielorrusos”

Federación Ucraniana de Esgrima tras una reunión de urgencia