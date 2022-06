La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 111 desde su comienzo el 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” en la región ucraniana de Donbás para liberar a la población prorrusa de la zona.

Este martes 14 de junio la guerra llega a su día 111 en el que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pide más armas para Ucrania ante los ataques rusos en Severodonetsk.

Ya que el lunes el gobernador regional de Lugansk, Serguéi Gaidai, admitió que las tropas ucranianas habían sido expulsadas del centro de Severodonetsk después de semanas de resistencia.

Serguéi Gaidai señaló que las tropas rusas controlaban entre un 70 y un 80% de la ciudad , pero aseveró que no la habían capturado ni rodeado.

Además, el alcalde de Severodonetsk, Oleksandre Striuk afirmó que las tropas rusas destruyeron un tercer puente que conecta Severodonetsk con la vecina Lysychansk, pero esta ciudad clave del este de Ucrania no se encuentra “aislada” y las tropas ucranianas no están bloqueadas.

Mientras que el lunes Amnistía Internacional acusó a las tropas rusas de crímenes de guerra en Ucrania y denunció la muerte de cientos de civiles en la ciudad nororiental de Járkov, la segunda del país, donde se usaron bombas de racimo.

El ejército ruso anunció este martes que organizará un corredor humanitario el miércoles para los civiles atrincherados en la fábrica química de Azot en Severodonetsk, en el este de Ucrania.

Después de anunciar esta apertura del corredor humanitario el Ministerio de Defensa ruso, añadiendo que los civiles serán transportados a la región separatista de Lugansk.

Además, pide a los militares ucranianos atrincherados en la planta que abandonen la resistencia y depongan las armas, aseguró en un comunicado el coronel general Mijaíl Mizíntsev, jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia.

El gigante ruso Gazprom anunció este martes que reducirá en 40% las entregas diarias de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream, después de que el grupo alemán Siemens no haya entregado componentes necesarios.

“El suministro de gas a través del gasoducto Nord Steam puede realizarse actualmente en una cantidad de hasta 100 millones de metros cúbicos al día”, dijo Gazprom en un comunicado divulgado en Telegram, añadiendo que el volumen diario previsto es de 167 millones de metros cúbicos.

Las autoridades del Reino Unido no pidieron que Rusia interviniera a favor de los dos británicos condenados a muerte por los separatistas prorrusos en Ucrania y que luchaban con las tropas de Kiev, dijo el Kremlin este martes.

Las autoridades británicas “no se dirigieron” a Rusia, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, garantizando que la parte rusa “estaría dispuesta a escuchar” aunque Londres también tendría que dirigirse a las autoridades separatistas que les condenaron.

“Habrá que dirigirse a las autoridades del país cuyo tribunal pronunció la condena, y no es Rusia”

Los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner y el marroquí Brahim Saadun fueron condenados a muerte la semana pasada, acusados por las autoridades separatistas de Donetsk (este de Ucrania) de actuar como mercenarios.

La ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, calificó el veredicto de “simulacro de juicio sin legitimidad”, y el primer ministro británico, Boris Johnson se dijo “consternado” por la condena.

El papa Francisco condenó el martes la “brutalidad” de las tropas rusas frente a un pueblo ucraniano “valiente”, al tiempo que afirmó que la guerra “podría haber sido provocada”.

En una entrevista concedida a revistas jesuitas europeas el mes pasado y publicada el martes por la revista italiana La Civilta Cattolica, el pontífice se negó a “reducir” el conflicto actual a “una distinción entre buenos y malos”.

“Pero el peligro es que solo vemos eso, que es monstruoso, sin ver todo el drama que se juega detrás de esta guerra, que puede haber sido, de alguna manera, provocada o no impedida”

“Llegados a este punto, algunos me dirán: ‘Pero usted es pro-Putin’. No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa”

Papa Francisco