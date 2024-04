Fragmentos del virus de gripe aviar son encontrados en la leche pasteurizada en Estados Unidos.

Pese a esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos indicó que sigue sin haber riesgo de contagio, pues la pasteurización elimina las partículas infecciosas de la leche.

Sin embargo, destacaron que las autoridades continúan estudiando el caso de gripe aviar en vacas lecheras y que indagarán más en los efectos de los fragmentos del virus que son encontrados en la leche pasteurizada.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y algunos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelaron la presencia de fragmentos del virus de la gripe aviar que fueron encontrados en la leche pasteurizada.

Debido a que la presencia de la gripe aviar en vacas lecheras es una situación nueva, aún no hay estudios que indiquen los efectos de las partículas del virus que fueron encontrados en la leche pasteurizada.

No obstante, la FDA explicó que, aunque es probable que la pasteurización inactive el virus, no se espera que el proceso elimine la presencia de partículas virales de la gripe aviar. Sin embargo, reiteraron que el suministro comercial de leche es seguro.

Resaltaron también que los resultados de los múltiples estudios que están llevando a cabo estarán disponibles en los próximos días o semanas para saber los efectos de la pasteurización en la gripe aviar encontrada en la leche.

Los datos de estudios previos muestran que es muy probable que la pasteurización inactive eficazmente los virus sensibles al calor, como el H5N1, en la leche de vaca y otras especies. Además, los datos muestran que la inactivación térmica de HPAI (H5N1) ha sido exitosa durante el proceso de pasteurización de los huevos, que ocurre a temperaturas más bajas que las que se usan para la leche. Comunicado FDA sobre la gripe aviar en la leche pasteurizada

Pasteurización evitaría que fragmentos del virus de gripe aviar sean contagiosos

En el comunicado de la FDA se explica que el proceso de pasteurización mata bacterias y virus dañinos al “calentar la leche a una temperatura específica durante un período de tiempo determinado para hacer que la leche sea más segura”.

De esta manera, incluso si se detecta virus en la leche cruda, generalmente se espera que la pasteurización elimine los patógenos a un nivel que no represente un riesgo para la salud del consumidor.

Además, el 99% de la leche que se produce en las granjas de Estados Unidos sigue la Ordenanza de Leche Pasteurizada (PMO), lo que incluye controles que ayudan a garantizar la seguridad de los productos lácteos.

La pasteurización y el desvío o destrucción de la leche de vacas enfermas son dos medidas importantes que forman parte del sistema de seguridad de la leche a nivel federal y estatal. Comunicado FDA sobre la gripe aviar en la leche pasteurizada

No obstante, la FDA recomienda que no se consuma la leche cruda o productos que se hayan realizado con leche no pasteurizada