Georgia: Hombre jura vengarse por la violación y asesinato de su novia

En el país de Georgia, Europa, causó conmoción la violación y el asesinato de Shanae Brooke Edwards el pasado 30 de julio.

De acuerdo con los medios de Georgia, Shanae fue atacada mientras caminaba por el monte de Mtatsminda. Según los reportes, la mujer hablaba por teléfono al momento de la agresión.

Shanae Brooke Edwards hablaba con una amiga de Estados Unidos, quien alcanzó a escuchar los gritos de la joven.

“Quítame las manos de encima. Por favor déjame ir, está bien, déjame ir”, logró oír la amiga de Shanane por el teléfono antes de que la conexión se perdiera.

Tras enterarse de la violación y el asesinato de Shanae, el novio de la joven, Moudy El Sayed, aseguró que vengará la muerte de su pareja.

“Tengo una misión en mi vida y es matar a la persona que le quitó la vida. No me importa si me paso el resto de mi vida tras las rejas, se hará justicia y tú vas a sufrir lo mismo que ella sufrió”

Moudy El Sayed