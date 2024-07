En medio de la carrera de las elecciones en Estados Unidos 2024, el candidato demócrata Joe Biden se dijo orgulloso de ser la “primera mujer negra en servir con un presidente negro”; acá te damos el contexto.

Esta confusa declaración fue emitida por el presidente norteamericano durante una entrevista de radio en WURD de Filadelfia, con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos este 4 de julio.

Si bien Joe Biden ha protagonizado episodios de poca lucidez a lo largo de su campaña electoral para mantenerse en la silla presidencial, estos dichos consternaron a más de uno.

Cabe recordar que el actual presidente de Estados Unidos perdió fuerza luego de su desastroso papel en el debate presidencial, lo que provocó especulaciones que el Partido Demócrata estaría en búsqueda de otro candidato.

Pero, ¿ por qué Joe Biden se identificó como una mujer negra al servicio de un presidente negro ? Te contamos.

Aunque Joe Biden, de 81 años, no ha explicado el por qué se nombró orgulloso de ser “la primera mujer negra en servir con un presidente negro” , hay algunas posibles interpretaciones de lo que quiso decir.

En este punto conviene recordar que el demócrata ocupó el cargo de la vicepresidencia de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos.

Esto podría dar esclarecimiento a los dichos de Joe Biden en torno a “servir con un presidente negro”.

En torno a su identificación como “la primer mujer negra”, medios locales han señalado que quizás Joe Biden se confundió con la actual vicepresidenta Kamala Harris.

“By the way, I’m proud to be, as I said, the first vice-president, first black woman… to serve with a black president”

Joe Biden