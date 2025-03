El ex panista Felipe Calderón pidió defender la democracia de Ucrania durante un mitin llevado a cabo en Madrid, España, donde se manifestó “en defensa de la libertad”.

Ayer jueves 13 de marzo, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado para hacer un alto al fuego entre Rusia y Ucrania; “Estados Unidos está listo para un alto el fuego”, expresó el mandatario estadounidense luego de que las Fuerzas Armadas rusas liberaron 33 asentamientos en una semana en la provincia de Kursk.

En ese marco, Felipe Calderón, quien borró la bandera de Ucrania en su perfil de X luego de que Donald Trump sugirió un alto al fuego, en febrero de 2025, para después volverla a implementar en sus redes sociales, hizo un llamado en defensa de la democracia en Ucrania.

Hoy 14 de marzo, Felipe Calderón se manifestó a favor de la “democracia y la libertad” en Ucrania durante un mitin en Madrid, España; “El mundo libre tiene hoy una sola frontera y esa frontera es Ucrania”, dijo el ex panista en un acto llevado a cabo en la Plaza del Sol.

En ese sentido, cabe recordar que desde el 4 de marzo, cuando Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tuvieron una enfrentamiento verbal en cadena nacional, Estados Unidos suspendió toda la ayuda militar a Kiev.

Sin embargo, la agencia Reuters reportó ayer 13 de marzo que Estados Unidos está a punto de reanudar el envío a Ucrania de bombas de largo alcance y diámetro pequeño que se lanzan desde tierra.

Por su parte, hoy 14 de marzo, la Unión Europea hizo público un documento con el que anunció su apoyo a Ucrania por medio del suministro de 1,5 millones de proyectiles de artillería y sistemas de defensa antiaérea, así como labores de entrenamiento de tropas en Kiev y medidas para vincular a Ucrania con sus planes financiación militar.

Pese al llamado de Felipe Calderón, Estados Unidos pidió un alto al fuego entre Rusia y Ucrania ayer jueves 13 de marzo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca; “Ucrania, con todas sus reticencias y exigencias sobre garantías de seguridad, está lista para sentarse en la mesa aceptando un alto el fuego”.

En esa relación de ideas, el mandatario estadounidense dijo que la decisión está del lado de Rusia:

Donald Trump insistió al señalar que “muchos de los detalles de un acuerdo final ya se han discutido”, por lo que afirmó que es decisión de Rusia atender este llamado:

“Me gustaría ver un alto el fuego por parte de Rusia. Como saben, no hemos estado trabajando a ciegas. Hemos discutido con Ucrania sobre su territorio y las partes que se conservarían y las que se perderían y todos los demás elementos de un acuerdo final. Hay una central eléctrica muy grande involucrada, sobre quién se la quedaría quién recibirá esto y aquello. No es un proceso fácil. Pero la primera fase es el alto el fuego y no queremos perder tiempo si no va a significar nada, por eso les estamos diciendo ‘esto es lo que pueden conseguir. Esto es lo que no pueden conseguir. Los ucranianos hablaron de la OTAN y de estar en la OTAN, y todos saben cuál es la respuesta, la conocen en realidad desde hace 40 años. Así que muchos de los detalles de un acuerdo final ya se han discutido. Ahora toca ver si Rusia está ahí o no, y si no está, será un momento muy decepcionante para el mundo”.

Donald Trump