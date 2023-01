Fuertes revelaciones son las que está dando Enrique de Sussex en su libro autobiográfico “Spare”, pues ahora ha respondido sí mató o no a personas en la guerra de Afganistán.

En medio del escándalo, es como la familia real británica se encuentra, debido a que el hijo menor del rey Carlos III de 74 años de edad y de la fallecida Lady Di, está dando de qué hablar con sus polémicas declaraciones.

Luego que nuevas filtraciones de su libro autobiográfico han salido a la luz, mismas que está poniendo a Enrique de Sussex en el centro por su experiencia con la guerra de Afganistán.

Debido a que a la pregunta sobre si ¿Enrique de Sussex mató personas en la guerra de Afganistán? Ya ha sido respondida, nada más ni menos que por el propio duque.

Gran controversia es la que está protagonizando Enrique de Sussex de 38 años de edad, tras revelar que mató a 25 talibanes en la guerra de Afganistán.

Esto cuando Enrique de Sussex prestó servicio en la guerra de Afganistán como piloto de helicópteros entre 2012 y 2013, según revelan extractos del libro publicado este viernes por los medios británicos.

Sin embargo, Enrique de Sussex dijo no sentirse avergonzado ni orgulloso, pues argumenta que comprendió que durante la guerra de Afganistán se debían eliminar a los malos.

“No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”.

Enrique de Sussex