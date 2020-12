Entre aplausos fue recibida la enfermera Rosa Felipe, en la entrada del Centro de Rehabilitación Christine E. Lynn de Miami

Tras nueve meses de hospitalización por coronavirus Covid-19, fue dada de alta Rosa Felipe, una enfermera del Jackson Memorial, en Miami.

Entre aplausos y lágrimas de felicidad fue recibida la enfermera Rosa Felipe, en la entrada del Centro de Rehabilitación Christine E. Lynn, donde estuvo hospitalizada durante nueve meses.

“¡El corona es real! ¡Los efectos son reales! Pero lo que es más real es el amor que he recibido aquí. La dedicación de mis médicos y todo el personal aquí” Rosa Felipe. Enfermera

La lucha de la enfermera comenzó en el 9 de marzo

Después de haber sido diagnosticada con coronavirus Covid-19 desde el 9 de marzo de 2020, la condición de salud de la enfermera Rosa Felipe agravó a causa de que padece asma y diabetes . Fue intubada y estuvo dos meses en la unidad de cuidados intensivos del hospital en el que ha trabajado durante 15 años.

Tras unos meses de tratamiento, la salud de Rosa Felipe se estabilizó. Sin embargo, como parte de las complicaciones del tratamiento que recibió la enfermera de 41 años tuvo que volver a aprender a caminar y realizar funciones motoras básicas.

No podía mover ninguno de los músculos de sus piernas. "También tenía una ulceración cutánea muy grave", dijo la doctora Lauren Shapiro, quien la ayudó en la rehabilitación.

La familia de la enfermera Rosa Felipe señala que tiene aún mucho camino por recorrer antes de recuperarse por completo. Una empleada el hospital mencionó que es probable que pierda las yemas de los dedos como resultado de una serie de complicaciones médicas que se desarrollaron durante su tratamiento.

A pesar de que el camino será largo y las consecuencias que tendrá para su salud el resto de su vida, la enfermera Rosa Felipe se dice sorprendida de estar de pie y caminando.

“No pensé que iba a lograrlo. Tenía una herida enorme hasta el hueso en la espalda. Siempre tuve miedo de la infección. El dolor que sentía cuando movían mis piernas. Y si me hubieras dicho en ese entonces que saldría caminando, no lo creería... con dificultad, pero estoy de pie. Y no me voy a rendir. Voy a mejorar" Rosa Felipe. Enfermera

Emocionada por su recuperación, la enfermera agradeció el apoyo que le brindaron colegas y sus seres queridos durante todo el proceso. Rosa Felipe está casada y tiene dos hijos, por ahora someterá a terapia física y ocupacional.