Encontraron muerta a la nueva serpiente descubierta en Amazonas, la más grande jamás antes registrada en el mundo.

La anaconda fue descubierta durante el rodaje de la serie de Disney+ Pole to Pole de National Geographic apenas en febrero 2024.

De acuerdo con algunas primeras investigaciones, la serpiente habría sido asesinada por cazadores furtivos; sin embargo, esto aún no se ha confirmado.

Muerte serpiente del Amazonas (Freek Vonk Instagram @freekvonk)

Encuentran muerta a la nueva serpiente descubierta en Amazonas

El pasado lunes 25 de marzo, el profesor Freek Vonk -de 41 años de edad-, quien nadó con la nueva serpiente descubierta en Amazonas, anunció que el espécimen había sido hallado muerto.

La noticia de la muerte de la serpiente la compartió a través de su cuenta en Instagram, donde lamento los hechos.

“Es con mucho pesar que les comunico que la enorme anaconda verde con la que nadé fue encontrada muerta en el río este fin de semana”. Freek Vonk

Y es que se rumoraba que el animal de casi 7 metros de largo había muerto a tiros; sin embargo, aún no habría una confirmación oficial sobre este hecho.

Sin embargo, el profesor aseguró que la serpiente, de varias décadas de vida, estaba “super sana”, por lo que una muerte natural sería improbable.

La anaconda fue d escubierta apenas en febrero 2024 mientras se graba la serie de Disney+ Pole to Pole de National Geographic c on Will Smith -de 55 años de edad-.

La muerte de esta serpiente dará un enorme “golpe a la biodiversidad”, por lo que muchos esperan la investigación policial en marcha esclarezca los hechos.

¿Cómo murió la serpiente descubierta en Amazonas?

A pocos días de la muerte de la serpiente gigante descubierta en el Amazonas, el profesor Freek Vonk señaló que las autoridades no habían encontrado evidencia de que la anaconda hubiera sido asesinada.

Y aunque las investigaciones continuan, ahora se considera que la anaconda pudo morir de causas naturales, entre muchas otras opciones.

Finalmente el profesor señaló que la muerte de la anaconda verde no había sido en vano pues la noticia que captó la atención global aumentó la “conciencia de la fragilidad de la naturaleza”.