El embajador de Rusia en México, Víctor Koronelli asegura que al menos un decena de mexicanos han manifestado su apoyo a la “operación militar especial” en Ucrania.

En conferencia de prensa al interior de la Embajada de la Federación Rusa en México, Víctor Koronelli expuso que diariamente recibe correos y cartas de mexicanos que expresan su apoyo a Vladimir Putin.

Cabe destacar que Rusia ha denominado “operación militar especial” a la invasión que actualmente se encuentra perpetuando en Ucrania.

Víctor Koronelli enfatizó que el gobierno de Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino más bien los objetivos de su país se basan en:

El embajador de Rusia en México detalló que una vez que Rusia cumpliera con estos objetivos darán libertar a Ucrania de decidir su futuro libremente.

“Los objetivos son los nazi, los criminales de guerra y las instalaciones militares de Ucrania, no es la población civil, no es familia Selenski, no nos interesa. Ninguno de ellos será ejecutado en caso de ser encontrado”.

Víctor Koronelli