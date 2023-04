El martes 18 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al Pentágono de Estados Unidos de realizar espionaje en contra del gobierno de México. El gobierno estadounidense ya respondió.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos salió en defensa de la colaboración con México y expresó el respeto a su soberanía.

La dependencia estadounidense, a través de un vocero, sostuvo que la colaboración que tiene con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) está centrada en “asuntos tradicionales de defensa”, así como en abordar los retos en este ámbito.

Subrayó que la cooperación entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y México se produce “mientras ambos respetan la soberanía del otro y sus agendas respectivas de política exterior”.

AMLO acusa al Pentágono de espiar al gobierno de México; adelanta que protegerá información de Sedena y Semar

En su conferencia mañanera de este 18 de abril, AMLO acusó al Pentágono de espiar al gobierno de México y adelantó que ya se cuidará la información de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) por los presuntos actos de espionaje de Estados Unidos.

“Tenemos que cuidar también nuestra información, por seguridad nacional, ya tomé esa decisión, vamos a cuidar ya la información de la Semar y Sedena porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono”, así lo dijio López Obrador.

A consideración del presidente de México, se debe de proteger la información de las dependencias, pues la DEA y el Pentágono filtran información confidencial a medios de comunicación.

Esta declaración de AMLO llega luego de que se dio a conocer que la DEA se infiltro en el Cártel “Los Chapitos”, por lo que acusó de injerencia, pues recordó que no tienen facultades para hacer espionaje ni inteligencia en México.

AMLO acusa que con filtraciones a medios de información quieren desestabilizar su gobierno

AMLO señaló que las agencias de Estados Unidos filtran la información de dependencias mexicanas para “debilitarlos políticamente”.

No obstante, sostuvo que no lograrán su cometido, pues la población apoya a la Sedena, la Semar, Guardia Nacional y a su gobierno.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el gobierno de México, por medios diplomáticos, solicitará un informe a Estados Unidos sobre el presunto espionaje del Pentágono a las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“Tendremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Pidiendo que se nos informe, que se nos dé el detalle. Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México; o, en su caso, no compartirla, si no señalar que no es veráz la información. Entonces el día de hoy lo haremos”, adelantó el canciller.