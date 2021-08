El blob, cuyo nombre oficial es ‘ Physarum polycephalum ’, viajará al espacio para un experimento educativo que prepara la Estación Espacial Internacional.

Se trata de una esponja amarilla (no, no es Bob Esponja) compuesta por una sola célula y varios núcleos. El blob no tiene ni boca, patas ni cerebro, pero come, crece y se desplaza.

“Tengo curiosidad por ver si se desarrolla formando pilares” Audrey Dussutour, especialista en blobs.

Además, ¡es capaz de aprender! Por todas estas cualidades es que ahora el astronauta francés Thomas Pesquet liderara el experimento con el blob en el espacio.

Algo más lindo aún es que cientos de estudiantes de entre 8 y 17 años reproducirán el experimento del blob en el próximo otoño boreal desde la Tierra.

Blob o 'Physarum polycephalum' (Wikipedia)

¿Qué es el blob?

El blob es un organismo inclasificable que fascina tanto a biólogos como al público en general, sobre todo ahora que entrará en órbita.

No es ni planta ni un hongo , pero sus núcleos pueden dividirse a voluntad y el blob ponerse en periodo de latencia deshidratándose.

En ese estado (“ esclerocio ”), varios trozos del blob de unos 0.5 centímetros llegarán hasta el espacio a bordo de una nave de carga de abastecimiento .

Cuando el astronauta Thomas Pesquet los rehidrate, cosa que pasará en septiembre, cuatro esclerocios de blob se despertarán a 400 kilómetros de la Tierra.

Cada blob cumplirá con una función:

Uno probará la actitud de los “blobs” al ser privados de alimento

El otro aportará alimento a los más afortunados (copos de avena)

Los estudiantes que reproducirán el experimento del blob desde la Tierra estarán guiados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) y el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS).

El objetivo es observar los efectos de la ingravidez en el blob y poner en entredicho algunas teorías científicas con distintos debates.

Mientras que la mayoría de los organismos utilizan dos tipos sexuales, ¡el ‘blob’ tiene más de 720! El blob nos dice que la vida está hecha de multitud de originalidades” Pierre Ferrand, profesor del CNES.