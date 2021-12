Ecuador: Profesor dice que una mujer es “boba, tarada y demente” si piensa que su esposo es fiel (VIDEO)

Un profesor de Ecuador generó polémica al decir durante una clase que una mujer es “boba, tarada y demente” si piensa que su esposo es fiel.

La polémica declaración del profesor se dio durante una clase virtual de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica de Machala.

La clase se llevaba a cabo a distancia aparentemente vía Zoom cuando el profesor Guido Ecuador Peña Armijos tocó el tema de la fidelidad en el matrimonio.

Un video grabado por uno de sus estudiantes y que difundido en redes sociales muestra el momento en el que el profesor asegura que la mujer que crea en la fidelidad de su esposo es “tonta, boba, tarada, demente, de otro mundo”.

El docente señaló además que no existen hombres fieles, aunque aclaró que habrá buenos maridos, buenos papás, pero son muy discretos”.

“La mujer que piensa que su marido, su hombre, su pareja, no hablando cuando ya tienen intimidad, incluso sin intimidad… la mujer que piensa que el marido le es fiel, que sólo es para ella, que no le va a traicionar, que no se acuesta con otra mujer… esa mujer es tonta, boba, tarada, demente. No existen hombres fieles, no existen. Habrá buenos maridos, esposos, buenos papás, pero hay hombres muy discretos”

Profesor de Ecuador